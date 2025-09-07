Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yurt dışına çıkarken yakalandı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yurt dışına çıkarken yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yurt dışına çıkarken yakalandı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
