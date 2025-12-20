Az önce meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Osmaniye'de sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

20 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem listesinde Osmaniye, Ankara, İzmir ve diğer illerde sarsıntılar merak konusu oldu. İşte anlık deprem verileri ve son dakika gelişmeleri...

Az önce deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi: Osmaniye, Ankara, İzmir...

AZ ÖNCE OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre Osmaniye'nin Merkez'inde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7 olarak kaydedildi.

37.0525 36.30194 7.0 ML 2.9 Merkez (Osmaniye)

Kandilli Rasathanesi ise Osmaniye'nin Yarpuz ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Büyüklüğü ise 2.7'dir.

2025.12.20 19:04:52 37.0163 36.3885 4.9 -. 2.7 - Yarpuz-(Osmaniye)

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

18.00 - 19.00 sularında Merkez (Osmaniye), Akçadağ (Malatya), Beypazarı (Ankara), Sındırgı (Balıkesir) bölgelerinde deprem oldu.

