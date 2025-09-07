Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şükrü Sözen kimdir?

Şükrü Sözen kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şükrü Sözen kimdir?
Zimmet, Manavgat, Antalya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. "Şükrü Sözen kimdir, neden gözaltına alındı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. İşte Şükrü Sözen hakkında merak edilenler.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 7 Eylül 2025 Pazar akşamı rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Son dakika gelişmesinin ardından Şükrü Sözen'in kim olduğu ve siyasi kariyeri merak edildi.

ruşturma Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, "Şükrü Sözen kimdir?" sorusu da araştırılmaya başlandı.

Şükrü Sözen kimdir? - 1. Resim

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

Şükrü Sözen, 1964 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğdu. İlk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu’nda alan Sözen, ortaokul ve liseyi 1975-1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde bitirdi.

Şükrü Sözen, iş hayatına ailesine ait şirketlerde çalışarak başladı. Babası ve dedesinin yıllar boyu Manavgat Belediye Başkanlığı yaptığı bilinen Sözen, 2009, 2014 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Manavgat Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Şükrü Sözen kimdir? - 2. Resim

Manavgat Belediye Başkanlığı döneminde Side Antik Kenti’nde gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarıyla tanınan Şükrü Sözen, bu projelerle Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü kazandı.

Şükrü Sözen, 16 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından CHP’den istifa etti.

Şükrü Sözen kimdir? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

