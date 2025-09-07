Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 7 Eylül 2025 Pazar akşamı rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Son dakika gelişmesinin ardından Şükrü Sözen'in kim olduğu ve siyasi kariyeri merak edildi.

ruşturma Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, "Şükrü Sözen kimdir?" sorusu da araştırılmaya başlandı.

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

Şükrü Sözen, 1964 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğdu. İlk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu’nda alan Sözen, ortaokul ve liseyi 1975-1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde bitirdi.

Şükrü Sözen, iş hayatına ailesine ait şirketlerde çalışarak başladı. Babası ve dedesinin yıllar boyu Manavgat Belediye Başkanlığı yaptığı bilinen Sözen, 2009, 2014 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Manavgat Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Manavgat Belediye Başkanlığı döneminde Side Antik Kenti’nde gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarıyla tanınan Şükrü Sözen, bu projelerle Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü kazandı.

Şükrü Sözen, 16 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından CHP’den istifa etti.