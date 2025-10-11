Trump hastaneye gitti! Doktorundan dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, yılın ikinci sağlık kontrolünü tamamladı.

Beyaz Saray’a bağlı Başkanlık Doktoru Sean P. Barbarella, Trump’ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ndeki muayenesini başarıyla tamamladığını açıkladı.

BEYAZ SARAY: RUTİN YILLIK MUAYENE

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Trump’ın Çarşamba günü yaptığı ziyaretin “rutin yıllık muayene” kapsamında gerçekleştiğini duyurdu.

Ancak bu ziyaret, Trump’ın Nisan ayında yapılan yıllık fizik muayenesinden sonra altı ay içinde gerçekleştirdiği ikinci sağlık kontrolü oldu.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA: OLAĞANÜSTÜ SAĞLIK DURUMU

Başkanlık doktoru Sean P. Barbarella, Cuma günü yayımladığı resmi notta Trump’ın sağlık durumunu “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

Barbarella, “Başkan Donald J. Trump olağanüstü bir sağlık durumuna sahip, güçlü kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor.” ifadesini kullandı.

COVİD VE GRİP AŞISI OLDU

Doktor Barbarella, 79 yaşındaki Trump’ın yaklaşan uluslararası seyahati öncesinde Covid aşısı takviyesi ve yıllık grip aşısı olduğunu belirtti.

Trump daha önce Pfizer ve diğer firmalardan, ilaçlarının Kovid-19 salgını karşısındaki başarı oranlarına yönelik tartışmaların son bulması için ilgili verileri kamuoyuyla paylaşmalarını talep etmişti.

KARDİYAK YAŞI, GERÇEK YAŞINDAN 14 YIL GENÇ

Barbarella’nın imzasını taşıyan belgede, yapılan kapsamlı testlerin sonuçları da paylaşıldı.

Doktor, Trump’ın “kardiyak yaşının” kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğunu belirtti.

Elektrokardiyogram (EKG) ile ölçülen bu verinin, Trump’ın kardiyovasküler dayanıklılığını gösterdiği ifade edildi.

LABORATUVAR SONUÇLARI: OLAĞANÜSTÜ

Barbarella, muayene kapsamında yapılan gelişmiş görüntüleme, laboratuvar testleri ve önleyici sağlık değerlendirmelerinin tamamının olağan seyrettiğini kaydetti.

Laboratuvar sonuçlarının “metabolik, hematolojik ve kardiyak parametreler açısından stabil” olduğu belirtildi.

AŞI KILAVUZLARINDA DEĞİŞİKLİK

Trump’ın aşı olması, ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından güncellenen yeni Covid aşı kılavuzunun ardından geldi.

Yeni düzenlemeye göre Covid aşısı yalnızca 65 yaş üstü veya altta yatan sağlık sorunu olan kişilere, doktor veya eczacı danışmanlığıyla öneriliyor.

Bu değişiklikle birlikte eyaletler arasında farklı aşı politikaları uygulanmaya başladı.

Resmî raporun özetinde, “Başkan Donald J. Trump olağanüstü bir sağlık durumuna sahip olmaya devam ediyor. Kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve fiziksel performansı güçlüdür.” ifadeleri yer aldı.