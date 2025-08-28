Koyun kavgası kanlı bitti: Arif Duran’dan 10 gün sonra acı haber

Korkunç olay, Camızağlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.A., S.A. ile V. D. ve ağabeyi Arif Duran arasında koyunların tarlaya girmesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

ARİF DURAN VE KARDEŞİ DARP EDİLDİ

Arif Duran ve V.D.'yi darp eden taraflar bölgeden ayrıldı. Ağır yaralanan kardeşler hastanede tedavi altına alınırken, olay sonrası gözaltına alınan S.A. ve S.A. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

10 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Yaklaşık 10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Arif Duran doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Duran'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Kardeşi V.D.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.