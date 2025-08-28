Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de yürek yakan olay! Maganda kurşunu anne ile bebeğini ayırdı

ABD'de yürek yakan olay! Maganda kurşunu anne ile bebeğini ayırdı

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin New Orleans şehrinde meydana gelen bir yol kavgasında başından vurulan 17 yaşındaki hamile genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 7 aylık bebeği hayata tutunabildi. 

ABD’de meydana gelen olayda 17 yaşında hamile olan Katelynn Strate, geçtiğimiz Pazar günü bir aracın yolcu koltuğunda otururken 54 yaşındaki Barry West'in kullandığı araçtan açılan ateşle başından vuruldu. 

Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kız, acil bir şekilde doğuma alındı. 7 aylık bebek, 1.6 kilo ağırlığında dünyaya gelirken yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

ABD'de yürek yakan olay! Maganda kurşunu anne ile bebeğini ayırdı - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Doktorların iyileşme şansı vermediği anne ise günlerce solunum cihazına bağlı tutuldu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Barry West, 2. derece cinayetle suçlanırken West hakkında ayrıca üç ayrı "cinayete teşebbüs", yasa dışı silah kullanımı ve adaleti engelleme suçlarından dava açıldı. 

ABD'de yürek yakan olay! Maganda kurşunu anne ile bebeğini ayırdı - 2. Resim

Yol kavgasında her iki aracın da birbirini sıkıştırdığı tespit edilirken, genç kadının olduğu arabadan ateş açılmadığı belirlendi. 

''ANNE OLMAYI HEYECANLA BEKLİYORDU''

Genç kızın ailesi yaşanan olayla sarsılırken, aile dostlarından Katie Cancienne Strate'nin anne olmayı büyük bir heyecanla beklediğini kaydederken, "Dünya onun yokluğunda aynı olmayacak" ifadelerini kullandı. 

