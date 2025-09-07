Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Ganime Sedef Bahçeci'nin yaşadığı dehşet Adana'nın dilinde! Annesi her şeyi ortaya çıkardı

Ganime Sedef Bahçeci'nin yaşadığı dehşet Adana'nın dilinde! Annesi her şeyi ortaya çıkardı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Ganime Sedef Bahçeci, boşandığı eşi Asıf Can Ş. tarafından öldüresiye darp edildi. Kadının kötüleşmesi üzerine hastaneye götüren şüpheli Asıf Can, "Eşim merdivenlerden düştü" dedi. Genç kadın tehdit edildiği için gerçeği söyleyemeyince annesi şikayetçi oldu. Eski eşinin gözaltına alınıp serbest bırakılması üzerine açıklama yapan kadın "Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" demesi üzerine Asıf Can yeniden tutuklandı.

Korkunç olay Adana'da 30 Ağustos'ta yaşandı. 28 yaşındaki Asıf Can Ş., kızını Karataş ilçesindeki yazlık evine götürmek istedi. Kızını tek göndermek istemeyen 26 yaşındaki Ganime Sedef Bahçeci, geçtiğimiz haftalarda eski eşiyle birlikte yazlık evine gitti.

30 Ağustos günü ise şüpheli, boşandığı eşini kızının gözleri önünde dövdü. Genç kadının kötüleşmesi üzerine şüpheli, eski eşini motosiklet ile Karataş Devlet Hastanesi'ne götürüp 'eşim merdivenlerden düştü' dedi.

DOKTORA TEK KELİME EDEMEDİ

Bahçeci ise boşandığı eşi tarafından tehdit edildiği için doktora bir şey söyleyemedi. Hastane doktoru ise yaptığı tetkikler ve müdahale sonucu genç kadının Adana'daki tam teşekküllü bir hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti.

Bu sırada Bahçeci, annesine 'öldürdü bu beni' diyerek mesaj atıp yardım istedi. Bu sırada Asıf Can Ş. ise genç kadını hastaneden alıp yeniden eve götürdü. Anne Sibel Kömür de hemen kızının yanına giderek eski damadının elinden kurtarıp önce karakola götürüp şikayetçi oldu, ardından da yeniden hastaneye götürdü.

YENİDEN KELEPÇE TAKILDI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bahçeci, darp sonucu kırılan çene ve elmacık kemiğinden ameliyat olup platin takıldı. Gözaltına alınan şüpheli eski koca ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Eski eşinden şiddet gören kadının, "Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" diyerek açıklama yapmasının ardından Asıf Can Ş., yeniden gözaltına alındı. Şüpheli eski eş çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

