Adanalı bilim adamı Furkan Dölek ABD'de kayboldu! Acılı ailenin iddiaları çok konuşulur

Adanalı bilim adamı Furkan Dölek ABD'de kayboldu! Acılı ailenin iddiaları çok konuşulur

Bilim adamı Furkan Dölek, ABD'de sırra kadem bastı. Adana'daki ailesinin acı dolu bekleyişi sürerken baba Dölek, "Orada suçsuz olduğu bazı olayları göz ardı edemedi. Odasını boşaltması için izin isteyip girdiği sırada 'izinsiz girdi' diye gözaltına aldılar." ifadeleriyle oğlunun başından geçenleri anlattı.

ABD'de hayatını sürdüren 37 yaşındaki Türk bilim adamı Furkan Dölek'ten 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesi  İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan oğlundan gelecek haberi gözleri yaşlı bekliyor.

Oğlunun bulunması için yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden anne Zuhal Dölek, günlerdir ulaşamadıkları Furkan'dan güzel haber almak istediklerini belirtti.

Dölek, oğlunun Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptığını, 2022'de de burslu olarak gönderildiği CERN'de doktora eğitimini tamamladığını dile getirdi.

Adanalı bilim adamı Furkan Dölek ABD'de kayboldu! Acılı ailenin iddiaları çok konuşulur - 1. Resim

GEÇEN YIL GÖREVDEN ALINMIŞ

Oğlunun Ocak 2023'te Virginia Tech Üniversitesinin davetiyle ABD'ye gittiğini ve Fermilab kurumunda deneylerde görev aldığını anlatan Dölek, şöyle konuştu:

"Orada suçsuz olduğu bazı olayları göz ardı edemedi. Çalıştığı üniversiteyi rahatsız etti. Geçen yıl çocuğumuzu görevden uzaklaştırdılar, vizesine son verdiler.

Adanalı bilim adamı Furkan Dölek ABD'de kayboldu! Acılı ailenin iddiaları çok konuşulur - 2. Resim

Bu sürerken odasını boşaltması için izin isteyip girdiği sırada 'izinsiz girdi' diye gözaltına aldılar. Bir sene mahkemesi sürdü. Çok basit, bir trafik kuralı ihlali gibi olması gereken bu mahkeme 1 yıl sürdü. Çocuğum 1 yıl vizesiz ve çalışma izni olmadan orada kaldı"

Anne Dölek, oğullarına yaşadığı bu sıkıntılı süreçte maddi anlamda destek olabilmek için Adana'daki evlerini sattıklarını ifade etti.

Mahkeme sonucunda oğlunun suçsuz bulunmasına rağmen çalışma izni ve vizesinin yenilenmediğini, kaçak duruma düştüğünü anlatan Dölek, Furkan'ın Türkiye'ye güvenli bir şekilde dönebilmesi için bazı bakanlıklara yazılar yazdıklarını belirtti.

Adanalı bilim adamı Furkan Dölek ABD'de kayboldu! Acılı ailenin iddiaları çok konuşulur - 3. Resim

BAŞVURMADIKLARI YER KALMAMIŞ

Dölek, oğluyla en son Kanada'ya yürüyüş başlattığı sırada 27 Ağustos'ta görüştüklerini belirterek şunları kaydetti:

"En son geçen çarşamba gece görüştük, ondan sonra telefonları kapandı. Bir daha da kendisinden haber alamadık. Şimdi ulaşmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde bize bilgi vermiyorlar. Dışişleri Bakanlığı'mızdan aradılar, Büyükelçiliğimizden aradılar, kızım görüştü. Dün orada işçi bayramı olduğu için tatilmiş. İnşallah bugün harekete geçeceklerini söylediler. Çocuğumuzdan bir şekilde haber almaya çalışıyoruz."

Adanalı bilim adamı Furkan Dölek ABD'de kayboldu! Acılı ailenin iddiaları çok konuşulur - 4. Resim

GÜNLERDİR NE UYUYORLAR NE YİYORLAR

Yetkililerden yardım isteyen Dölek, "Lütfen bize yardımcı olsunlar. Çocuğumuzu inşallah başına bir şey gelmeden, sağ selamet almak istiyoruz. Orada da sıkıntılı günler geçirdiğini düşünüyorum. Kolay değil eğer bir kamptaysa ya da başına bir şey geldiyse çok endişeliyim. Günlerdir uyumuyoruz, bir şey yiyip içemiyoruz. Eşim kalp hastası, ben şeker hastasıyım ama hiç önemli değil. Yeter ki çocuğumuz bulunsun, sağlıkla ona kavuşalım" dedi.

Baba Hasan Dölek de gözyaşları içinde oğlunun haksızlıklara boyun eğmediği için bunları yaşadığını söyledi.

