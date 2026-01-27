Şarkıları ve sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle spor yorumcusu Ahmet Çakar’a açtığı davayı kazandı. Çakar’ın, Hadise’ye “cahil ve kezban” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle açılan davada beklenen karar açıklandı. Mahkeme, spor yorumcusunun ünlü şarkıcıya 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın ardından Çakar, Hadise’den özür diledi.

Şarkıcı Hadise, 15 Aralık 2024’te YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Programda özel hayatına ve geçmiş ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan isim hakkında, Ahmet Çakar’ın “Çakırkeyf” adlı YouTube programında kullandığı “cahil” ve “kezban” gibi ifadelerin, sanatçının kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Çakar’ın sözlerinin rencide edici olduğu belirtilerek, bu ifadelerin Hadise’nin itibarını, onurunu ve saygınlığını zedelediği savunuldu. Dilekçede, 50 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsili talep edildi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına taraflar katılmazken, her iki tarafı da avukatları temsil etti. Mahkeme, Hadise’nin talebini kabul ederek, Ahmet Çakar’ın 50 bin lira manevi tazminatı 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

HADİSE’DEN ÖZÜR DİLEDİ

Kararın ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise’den özür diledi. Çakar açıklamasında, “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum...” ifadelerini kullandı.

