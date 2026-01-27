ABD Başkanı Donald Trump, New York Magazine’e verdiği kapsamlı röportajda sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Babasının Alzaymır hastalığından öldüğünden bahsederken, konuşma sırasında hastalığın adını hatırlayamayan Trump, sağlığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Trump'ın sağlık ekibi, 79 yaşındaki Başkanın son derece sağlıklı olduğunu söylerken, yeğeni Mary Trump ise başkanın bunama belirtileri gösterdiğini iddia etti.

ABD Başkanının yaşı ve sağlığı, kamuoyunda sık sık tartışma konusu oluyor. Son olarak Davos'taki temasları sırasında morarmış eli kameralara yansıyan ABD Başkanı Donald Trump, "elini masaya çarptığını" ve "düzenli aspirin kullandığı için" bu tür morluklar oluştuğunu belirtmişti.

40 yıl önceki gibi hissediyorum demişti: Yeğeninden, Trumpın sağlığına ilişkin çarpıcı iddia

"BENDE YOK" DEDİ AMA...

ABD Başkanı Donald Trump, New York Magazine’e verdiği kapsamlı röportajda sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. New York Magazine muhabiri Ben Terris ile Oval Ofis’te konuşan Trump, 1999 yılında 93 yaşında demans nedeniyle hayatını kaybeden babası Fred Trump’tan söz etti. Babasının hastalığını anlatırken duraksayan Trump, “Bir problemi vardı. Belirli bir yaşta, 86-87 yaşlarında… Ne derlerdi ona?” diye sordu. Hastalığın adını hatırlayamayan Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’e döndü. Leavitt, “Alzheimer” cevabını verdi. Trump da daha sonra babasının “Alzheimer benzeri bir rahatsızlığı” olduğunu söyledi ve kendisi için “Bende yok” diye konuştu.

Trump, Terris’in bu ihtimali hiç düşünüp düşünmediği sorusuna ise, “Hayır, hiç düşünmüyorum. Çünkü ne olursa olsun umursamıyorum,” cevabını verdi. “40 yıl önce nasıl hissediyorsam şimdi de aynı hissediyorum” ifadelerinde bulundu.

“KÖTÜ BİR HABER YAZARSANIZ MAHKEMEYE VERİRİM”

ABD Başkanının yaşı ve sağlığı ise sık sık tartışmalara konu oluyor. Bu konunun sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Trump, “Sağlığımla ilgili kötü bir haber yazacaksanız New York Magazine’i mahkemeye veririm,” dedi. Trump, bu tür haberlerin, ‘iki, üç ya da beş yıl sonra’ yazılabileceğini savundu.

YEĞENİ: TRUMP, BUNAMA BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR

Dailymail'in haberine göre, Beyaz Saray doktorları, Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken, Trump’ın yeğeni Mary Trump ise, başkanın bunama belirtileri gösterebileceğini iddia etti. Dedesinin yaşarken bazen "şaşkın bir geyik gibi" baktığını ve amcasının bazen "zaman ve mekân algısını kaybetmiş gibi göründüğünü" belirtti.

Röportaj sırasında Trump’ın sağlık ekibinden iki isim de oradaydı. Doktor asistanı Albay Jason Jones, Trump’ın EKG sonuçlarının kendisini “14 yaş daha genç gösterdiğini” söyledi. Trump’ın başhekimi Yüzbaşı Sean Barbabella ise yapılan ileri görüntüleme testlerinde kalp ya da damarlarla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Her iki doktor da sonuçları “kusursuz” ve “mükemmel” olarak tanımladı.

Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller, dergiye verdiği demeçte Trump için “İyi bir hafızası, fazlaca enerjisi var. Haberinizin başlığı ‘Süper İnsan Başkan’ olmalı” dedi. Trump ise testlerle ilgili esprili bir dille, “Hayatımda yaptığım en berbat şeydi ve onları suçluyorum,” dedi.

