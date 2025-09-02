Arkadaşının bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı: O itiraf etti, yakınları 'iftira' diye seslendi
Denizli'de arkadaşının yeni doğan bebeğini kaçıran Tuğçe D. A., tutuklandı. Adliye önünde gözyaşı döken ailesi, "İftira olduğunu biliyoruz. Sen bunu yapmazsın" diye seslendi. Bebeğin babası ise, şüpheliyi 15 yıldır tanıdıklarını söyleyip "6 yaşında çocuğu olan bir kadının böyle bir şey yapmasına aklımız ermiyor. Bebeğimiz ölebilirdi" şaşkınlığını dile getirdi.
Akılalmaz olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D. A., bebeği gezdirme bahanesiyle odadan aldı, battaniyeye sarıp poşete koydu.
Bir vatandaşın bebeği fark etmesiyle yakalanan Tuğçe D.A, eşine düşük yaptığını söyleyemediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
İTİRAFA RAĞMEN İNANMADILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe D. A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin yakınları adliye önünde gözyaşlarına boğularak, "Seni kurtaracağız, iftira atıldığını biliyoruz. Sen bunu yapmazsın" diye seslendi.
BEBEĞİ BABASI: KADININ EŞİNİN DE HABERİ YOK
Yeni doğan bebeğin babası Kamil B., olayla ilgili yaptığı açıklamada şüpheliyi yaklaşık 15 yıldır tanıdıklarını belirterek, "6 yaşında çocuğu olan bir kadının böyle bir şey yapmasına aklımız ermiyor. Bebeğimizi poşete koymuş, ölebilirdi; canına kastetmiş" dedi.
Kamil B., şüphelinin düşük yaptığını ailesinden gizlediğini, babasının ise olaydan habersiz olduğunu söyledi. Baba Kamil B., "Bizi arayıp şikayetimizi geri çekmemizi istedi. Gerçekleri anlatınca o da şoke oldu. Ben şikayetimi geri çekmedim, cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.