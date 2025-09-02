Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Tuncay Meriç cinayetinde yeni gelişme! Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Tuncay Meriç cinayetinde yeni gelişme! Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Silahlı Saldırı, Tutuklama, İstanbul, Çekmeköy, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Çekmeköy'de 27 Ağustos tarihinde saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak üzerinde bulunan bir kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), Efe H. isimli şahsın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Efe H.'nin, yurt dışına kaçırılmak üzere araçla Edirne'ye götürüldüğünü tespit etti.

Tuncay Meriç cinayetinde yeni gelişme! Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu - 1. Resim

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonla şüpheli Efe H. ile birlikte, Efe H.'ye yardım eden Cenk E., Doğan Ü., İrem T., Ufuk Ö., Doruk Buğra G., Enes Muhammet S. ve Ayşegül A. isimli şahıslar da yakalandı.

Tuncay Meriç cinayetinde yeni gelişme! Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu - 2. Resim

Efe H.'yi yurt dışına çıkarmak için anlaştıkları tespit edilen insan kaçakçısı Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aralarında 2 kadının bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Silahla ateş eden Efe H. ve ona yardım eden 5 kişi ‘tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

