Tuncay Meriç cinayetinin 17 yaşındaki tetikçisi itiraf etti! "Beni birisi aradı işi söyledi"

Çekmeköy'de kafede yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü eski Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili yeni detaylar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre polis, cinayet şüphelisi 17 yaşındaki Efe H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen Efe H., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İNSAN KAÇAKÇISININ EVİNDE YAKALANDI

Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K. ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetle ilgili olayda silah kullanan 17 Yaşındaki Efe H.'nin de aralarında olduğu ikisi çocuk 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Yakalananlar arasında olayın azmettiricilerinin de bulunduğu belirtilirken cinayetin eski bir husumet olarak açıklandığı öğrenildi.

İLK BEYANI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Efe H.'nin ilk beyanında; "Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum silahı alıp olayı gerçekleştirdim" dediği iddia edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin 3'ünün şüpheli Efe H.'yi yurtdışına kaçırmak üzere alıp Edirne'ye götürenler olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin ise olayda şüpheliye silah veren ve yardım yataklık edenler olduğu öğrenildi.