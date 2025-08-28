Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Denizli'de ekmeğe zam geldi! Fiyatı ne kadar oldu?

Denizli'de ekmeğe zam geldi! Fiyatı ne kadar oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de ekmeğe zam geldi! Fiyatı ne kadar oldu?
Ekmek, Denizli, Fiyat Artışı, Fırıncılar Odası, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de Fırıncılar Odası'nın kararıyla 200 gram ekmek 15 lira oldu. Karar 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

İzmir'in ardından Denizli'de de ekmeğe zam yapıldı. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

Zam genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek olsa da bazı ilçelerde karar bugünden itibaren geçerli oldu.

Denizli'de ekmeğe zam geldi! Fiyatı ne kadar oldu? - 1. Resim

Denizli Fırıncılar Odası, zammın gerekçesi olarak maliyetleri gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Selçuk Bayraktar TGRT Haber'de: Herkesi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere bekliyoruzUkrayna’dan Rusya’ya büyük misilleme Voronezh üssü yerle bir oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2. çeyrek rakamları açıklandı! ABD ekonomisinde 2,5 yılın en güçlü büyümesi - EkonomiABD'de 2,5 yılın en güçlü büyümesiAltın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı - EkonomiGramda 4.500 liraya ramak kaldıMerkez Bankası rezervleri tarihi zirveden geriledi - EkonomiRezervler tarihi zirveden gerilediYabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı - EkonomiYabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldıKKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüş - EkonomiKKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüşAvrupa'da Tesla'ya ağır darbe! Satışlar yarı yarıya düştü - EkonomiAvrupa'da Tesla'ya ağır darbe
Sonraki Haber Yükleniyor...