Denizli'de ekmeğe zam geldi! Fiyatı ne kadar oldu?

İzmir'in ardından Denizli'de de ekmeğe zam yapıldı. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

Zam genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek olsa da bazı ilçelerde karar bugünden itibaren geçerli oldu.

Denizli Fırıncılar Odası, zammın gerekçesi olarak maliyetleri gösterdi.