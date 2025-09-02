Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ege'nin en büyüğünden korkunç görüntüler! Gediz artık bir adımda geçiliyor...

Ege'nin en büyüğünden korkunç görüntüler! Gediz artık bir adımda geçiliyor...

İç Batı Anadolu'dan gelip Ege Denizi'ne ulaşan Gediz Nehri kurudu. 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılan nehirdeki korkunç görüntüleri yorumlayan vatandaşlar, "Biz gençliğimizde burada yüzüyor, balık tutuyorduk. Şimdi oğlum bir adımda Gediz'i geçti" ifadelerini kullandı.

Son yılların en kurak dönemini geçiren Türkiye'nin barajları, gölleri, akarsuları kurudu. Uzmanlar özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kuraklığa doğru gidişat tespit ettiklerini söyledi. 

Öte yandan Ege'den gelen görüntüler ise facianın boyutunu gözler önüne serdi. 

GEDİZ'İN SONU GELDİ...

İç Batı Anadolu'da Murat, Eğriöz ve Şaphane dağlarından doğarak Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçip Ege Denizi'ne ulaşan Gediz Nehri, bölgede yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyordu.

Ancak iklim değişikliği, azalan yağışlar ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle göl ve barajlarda yaşanan su kayıpları nehrin sonunu getirdi. Özellikle Salihli'deki Demirköprü Barajı'ndan sonraki kısımlarda, Turgutlu ve Manisa merkez ilçeleri çevresinde kilometrelerce su akışı durdu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Gediz'in kurumasıyla büyük bir endişe yaşıyor.

BİR DAMLA SU KALMADI

Hacıhaliller Mahallesi Muhtarı Şeref Ok, nehrin tamamen kuruduğunu belirterek, "Bundan birkaç yıl öncesine kadar göğsümüze kadar suyun içinde duruyorduk. Şimdi Gediz'in ortasında kuru toprağın üstündeyiz. Nehir yatağında bir damla su yok. Hayvanlarımızın içme suyu kalmadı, yeraltı suları çekildi. Durum çok vahim. Devletimizin bir an evvel kuraklığa çözüm bulması gerekiyor" dedi.

TEK ADIMDA GEÇTİLER

Mahalle sakinlerinden İsmet Sarı da 7 yaşındaki oğlu Mehmet Ali ile geldikleri nehir kenarında gördükleri manzara karşısında hayrete düştüklerini söyledi. Sarı, "Biz gençliğimizde burada yüzüyor, balık tutuyorduk. Şimdi oğlum bir adımda Gediz'i geçti. Suyun akışı bir çeşme kadar bile değil. Gediz kurudu, taban suları da tükenmeye başladı. Bu gidişat hepimiz için felaket" diye konuştu.

