Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Baraj kurudu, toprak çatladı! Bir kentimizde kuraklık alarmı

Baraj kurudu, toprak çatladı! Bir kentimizde kuraklık alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuraklık, Yozgat, Çölleşme, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ta yaşanan kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. Kentin önemli su kaynaklarından Gelingüllü Barajı'nda su neredeyse yok oldu. Kuraklık nedeniyle toprak çatlamaları ve derin yarıklar oluşurken, havadan çekilen görüntüler kuraklığın ciddiyetini gözler önüne serdi. 

Yozgat kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Kentte bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış azlığı, kuraklık tehlikesini ciddi boyutlara taşıdı.

BARAJ ÇÖLE DÖNDÜ

Kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri ise Gelingüllü Barajı oldu. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki barajda su seviyesi geçtiğimiz yıllara oranla ciddi oranda düşerken, kuruyan alanlarda toprak çatlamaları ve derin yarıklar oluştu. Baraj havzasının büyük kısmı adeta çöle dönerken, havadan çekilen görüntüler, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Baraj kurudu, toprak çatladı! Bir kentimizde kuraklık alarmı - 1. Resim

 

"MANZARA BENİ ŞAŞIRTTI"

Kent merkezinden baraja flamingoları fotoğraflamak için gelen Ahmet Sefa Duman, "Yozgat'tan buraya flamingoları fotoğraflamak için geldim. Ancak bugün burada gördüğüm manzara gerçekten beni şaşırttı. Su seviyesi geçen yıla göre yaklaşık 3 kilometre kadar gerilemiş. Bu yılki kuraklık çok ciddi boyutlara ulaşmış. Bugün sadece flamingoları değil, buradaki kuraklığın izlerini de fotoğrafladım" ifadelerini kullandı.

Baraj kurudu, toprak çatladı! Bir kentimizde kuraklık alarmı - 2. Resim

Baraj kurudu, toprak çatladı! Bir kentimizde kuraklık alarmı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İBB'den 30 Ağustos açıklaması! Toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacakKralın kafatası 128 yıl sonra Fransa’dan çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız... - YaşamKahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız...'Bebek' gezegen ilk kez görüntülendi! Güneş Sistemi'nde yeni oluşum - Yaşam'Bebek' gezegen ilk kez görüntülendi!Termometre 49'u gösterdi! Ağustos sonunda sıcaklık zirve yaptı - YaşamTermometre 49'u gösterdi! Ağustos sonu bir kent kavrulduKıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlarda - YaşamKıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlardaÖğle yemeği için aldığı ekmekten çıkan şoke etti! "Neredeyse dişimi kıracaktı" - YaşamAldığı ekmekten çıkan şoke etti!190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attı - Yaşam190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attı
Sonraki Haber Yükleniyor...