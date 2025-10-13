Girne'de çiğköfteyle kardeşlik sofrası kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çiğköfte Kültür Festivali, renkli görüntülere ve güçlü kardeşlik mesajlarına sahne oldu. Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Adıyaman’ın köklü lezzeti çiğköfte, Kuzey Kıbrıs halkıyla buluştu.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Girne Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen festivale, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Dernekler Federasyon Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte ziyaretçilere yaklaşık 5 ton çiğköfte ikram edildi, yöresel halk oyunları ve müzik dinletileriyle festival coşkusu doruğa çıktı. Adıyaman’a özgü stantların açıldığı festival alanında, misafirlere hem geleneksel tatlar sunuldu hem de kentin kültürel mirası tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında Kıbrıs Türk halkının kültürüne ve kimliğine vurgu yaparak, “Kıbrıs vatandır, kültürdür, maneviyattır. KKTC yaşayacak, güçlenecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise iki devletli çözüm vizyonuna dikkat çekti, “Federasyon defteri kapanmıştır. Artık gerçekçi, kalıcı ve adil çözüm iki egemen devlet temelinde mümkündür.” dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini, deprem bölgelerindeki yeniden imar çalışmalarında da dayanışma ruhunun yaşatıldığını belirtti.

Festivalde konuşan Federasyon Başkanları Sevinçtekin ve Asiltürk de etkinliğin sadece bir lezzet buluşması değil; Adıyaman ile Kıbrıs halkı arasında gönül köprüsü kuran bir kültür şöleni olduğunu ifade ettiler.

Günün sonunda çiğköfte yoğrulurken kurulan sofralar, dostluk, birlik ve dayanışmanın sembolü haline geldi. Girne’de gelenekselleşen festival, hem Adıyaman kültürünü yaşattı hem de Türkiye–KKTC kardeşliğini bir kez daha pekiştirdi.