Binlerce tonluk hasat başladı! 35 derece sıcaklıkta zorlu mesai

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat’ta hasat başladı. 35 derece sıcaklıkta çalışan mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi havadan görüntülenirken, çuvallarla kaplanan tarlalar kırmızıya büründü.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kümbetovası bölgesinde zorlu soğan hasadı devam ediyor. Her yıl yaklaşık 4 bin dekarlık alanda soğan üretiminin yapıldığı bölgede, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren işçiler, gün boyu yoğun mesai harcıyor. 35 dereceyi bulan sıcaklıklarda çalışan işçiler, özenle söktükleri soğanları çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor.

"9. AYIN SONUNA KADAR BURADAYIZ"

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden 80 kişilik aile grubu ile Yozgat’a çalışmaya geldiklerini belirten mevsimlik işçi Aydın Gül, "Diyarbakır Çermik'ten geliyoruz. 80 kişiyiz. Öncelikle Osmaniye tarafına sonra da Yozgat Aydıncık'a gelip çalışıyoruz. Soğan işi yapıyoruz. Sabah saat 4'te kalkıyoruz patates hasadına gidiyoruz oradan da saat 9 gibi soğan işine geliyoruz, işimiz böyle tarım işi. Ailece hep birlikte geliyoruz. Hep bir aileyiz, yanımızda yabancı kimse yok. Çoluk çocuk hep beraber 9. ayın sonuna kadar burada kalıyoruz. Sonra da memlekete Diyarbakır’a gidiyoruz." dedi.

Yozgat genelinde her yıl binlerce ton soğan üretimi yapılarak yurt içi ve yurt içi pazarlarda yerini alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
