Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetinde bulunan Boyteks Tekstil'i satışa çıkardı. Ünlü firma için muhammen bedel 14 milyar 300 milyon lira. İşte ihale detayları...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Boyteks Tekstil'in tamamını satışa çıkardı. İhale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

KATILIM TEMİNATI VE ŞARTNAME ÜCRETİ

İhalede muhammen bedel 14 milyar 300 milyon lira, katılım teminatı 700 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

TEKLİF İÇİN SON TARİH 30 MART

İhaleye katılabilmek için 30 Mart saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 31 Mart'ta saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

