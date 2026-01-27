Altında yaşanan yükselişle birlikte, internetten alımlarda da dikkat çeken artış yaşanıyor. 2023 yılında aylık ortalama 79 bin adet olan internetten altın alışverişi sayısı, 2025’te 116 bin adede yükseldi. Ortalama sepet büyüklüğü de 5 bin TL’den 25 bin TL’ye çıktı ve 5 kat arttı. Sahte ürün ve düşük ayar uyarısında bulunan sektör temsilcileri ise online altın alışverişinde güvenilir üreticilerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında son yıllarda yaşanan yükselişler, Türkiye’de internetten alımların da ciddi oranlarda artmasını destekledi.

Son 3 yılda açıklanan verilere bakıldığında, 2023 yılında internetten kartla yapılan altın alışverişi 4 milyar 788 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 2024’te 16 milyar 20 milyon TL’ye ve 2025’te ise 35 milyar 412 milyon TL’ye yükseldi.

ARTAN FİYAT ETKİSİ

İnternetten yapılan alışveriş tutarının artmasında, ilk olarak fiyatlarda yaşanan artış etkili oldu. 2023’te %13,11 prim yapan ons altın, 2024’te %27,21 ve 2025’te de %64,72 yükseliş kaydetti.

2026 yılında da yükselişini sürdüren ons fiyatı, ocak ayında tarihi bir eşik olarak görülen 5 bin dolar seviyesini aşarak yeni rekorlara yelken açtı. Gram altın fiyatı da bu ay ilk defa 7 bin TL barajını aştı. Altında yeni yılın ilk ayı tamamlanmak üzereyken, ocaktaki prim %15’in de üzerinde gerçekleşiyor.

İnternetten de altına hücum! Sepet büyüklüğü 2 yılda 5 kat arttı

ALIŞVERİŞ SAYISI

Ancak internetten yapılan alışveriş sayılarına bakıldığında tablo daha net ortaya çıkıyor. 2023 yılında online kanallardan kartla yapılan altın alışverişlerinin aylık ortalaması 79 bin adet olarak gerçekleşirken; bu rakam 2024 yılında 104 bin adet ve 2025 yılında da 116 bin adet olarak kayıtlara geçti. Sadece son iki yıllık süreçte internetten altın alışverişi işleminde yüzde 47 artış gözlemlendi.

SEPET BÜYÜKLÜĞÜ

Hem altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hem de alışveriş sayısında artış, ortalama sepet büyüklüğünde de dikkat çeken artışları beraberinde getirdi. 2023’te online altın alışverişinde 1 sepetin ortalama büyüklüğü 5 bin TL olurken, 2024’te 13 bin TL’ye ve 2025’te de 25 bin TL’ye yükseldi.

YATIRIMCILARA UYARILAR

Son dönemde altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte düşük ayar ve sahte ürün gibi risklerin de artabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri; bu sebeple online altın alışverişinde resmi faaliyet izinleri ve akreditesi bulunan, güvenilir üreticilerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan kargo ve sigorta gibi ek maliyetlerin çıkabileceği uyarısında da bulunan sektör temsilcileri, buna karşılık zamandan tasarruf ve güven gibi unsurların fayda sağladığına vurgu yapıyor.

