Türkiye’de Ağustos 2025’te 229 TL ile zirve yapan ortalama metrekare konut kirası, sonraki 4 aylık dönemde fren yaptı. Aralıkta ortalama fiyat 227 TL olarak ölçüldü. Geçen yıl kiralar ortalama %27,42 artarken, bazı şehirlerde artışlar çok daha düşük seviyelerde ölçüldü. Özellikle Suriye sınırına yakın olan ve 2023’teki deprem felaketinden etkilenen illerde, kira artışı yavaşladı. Yeni konut arzları ve geri dönüşlerin artması bu tabloda etkili oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de 2025 yılında konut kiralarında ortalama artış oranı %27,42 olarak ölçüldü. Bu artış, geçen yıl %30,89 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun altında kaldı. Böylece nominal olarak ortalama kiralardaki artış, 2025’te TÜFE’nin altında kaldı ve reel olarak düşüş gerçekleşmiş oldu.

ORTALAMA KİRA 24 BİN TL

Endeksa verilerine göre ülkede ortalama kira tutarı da “daire nitelikli konutlarda” Aralık 2025’te 24 bin 101 TL’ye ulaştı.

Bu arada Türkiye’de Ağustos 2025’te 229 TL ile zirve yapan ortalama metrekare konut kirası, sonraki 4 aylık dönemde fren yaptı. Aralık ayında ortalama fiyat 227 TL olarak ölçüldü.

Ev kiraları fren yaptı! En düşük artış bu şehirlerde

KİRALARIN EN AZ ARTTIĞI İLLER

İller bazında bakıldığında ise geçen yıl kira artış oranlarının bazı şehirlerde çok daha düşük seviyelerde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

2025’te kira artış oranı en düşük 15 şehir ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle gerçekleşti:

-Hatay: 17.142 TL (%9,30)

-Kilis: 9.990 TL (%9,50)

-Osmaniye: 14.881 TL (%12,01)

-Bayburt: 13.004 TL (%13,30)

-Adıyaman: 14.281 TL (%14,51)

-Çankırı: 17.278 TL (%14,95)

-Gaziantep: 18.155 TL (%15,16)

-Malatya: 15.003 TL (%15,93)

-Bartın: 19.368 TL (%17,19)

-Eskişehir: 18.189 TL (%17,25)

-Konya: 20.719 TL (%18,48)

-Elâzığ: 14.072 TL (%20,32)

-Hakkâri: 11.720 TL (%20,40)

-Çanakkale: 23.703 TL (%21,58)

-Erzurum: 16.937 TL (%21,98)

(Not: Listedeki iller, kira artış oranlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.)

DEPREM BÖLGESİ VE SURİYE SINIRI

Sektör temsilcileri, geçen yıl Suriye sınırına yakın olan illerde kira artış oranlarının düşük olduğunu belirterek, geri dönüşlerin artmasının bu tabloda etkili olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan 2023’teki deprem felaketinden etkilenen şehirlerde de yeni konut arzının artmasıyla birlikte kiralarda daha düşük artışların yaşandığı belirtiliyor.

BÜYÜKŞEHİRLER DE LİSTEDE

Kira artış oranı en düşük iller arasında Hatay, Gaziantep ve Malatya’nın yanı sıra Eskişehir, Konya ve Erzurum gibi büyükşehir statüsündeki iller de yer alıyor.

İSTANBUL’DA DURUM

Konut yatırımcısının ilk tercihi olan ve satışlarda açık ara lider konumda bulunan İstanbul’da ortalama metrekare konut kirası Aralık 2025’te 342 TL oldu. Ortalama kiranın 33.823 TL olduğu mega kentte, yıllık kira artışı ise %39,06 ile Türkiye ortalaması ve yıllık TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti.

