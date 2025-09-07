Türkiye'nin en zengin kuyumcularından birinde şoke eden olay! Kasa sorumlusu 144 milyonluk vurgun yaptı

2024 yılının Nisan ve Ekim ayları arasında meydana gelen olayda A.A.'ya ait kuyumcu dükkanında çalışanların 30 kilogramlık altın çalarak yaklaşık 144 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Ünlü iş adamına ait holding iştiraklerinden olan İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcuda 10 Ekim günü kasa sayımı yapıldı.

30 ADET KÜLÇE ALTIN SAHTE ÇIKTI

Arif S. isimli şube müdürü kasa sayımı sırasında 30 adet 1 kilogramlık külçe altınların sahte olduğunu belirledi. Ne olduğunu anlamaya çalışan şube müdürü Arif S., işletmede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Arif S., incelemelerde şirkette kasa görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Gürkan K. isimli çalışanın cebinde bulunan külçe altınla kasadaki altınları değiştirdiğini fark etti. Nisan ve ekim ayları arasındaki tüm görüntüleri inceleyen şube müdürü, çalışanlarının 30 kilogramlık altını çalarak yerine sahte külçeler koyduğunu tespit edince durumu emniyet güçlerine bildirdi.

KENDİ ADINA GİYİM DÜKKANI AÇMIŞ

Polisler tarafından gözaltına alınan Gürkan K.'nin kendi adına giyim dükkanı açtığı tespit edildi. Evinde ve iş yerinde arama yapılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Gürkan K., emniyette susma hakkını kullandı ve adliyeye sevk edildi.

Gürkan K.

ALTINI KRİPTO PARAYA ÇEVİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli Gürkan K., 30 kilogram altını 7 ay boyunca çaldığını, her çaldığı külçenin yerine sahtesini yerleştirdiğini itiraf etti. Hırsızlık sırasında kendisine yardım eden kişileri de savcılıkta anlatan Gürkan K., bozdurduğu altınları kripto paraya çevirerek sanal mecrada koruma altına aldığını söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan itiraflar üzerine emniyet güçleri toplamda 8 kişiyi gözaltına alırken, şüpheliler ifadelerinde Gürkan K.'nin kendilerine altın getirdiğini bu altınları bozdurduktan sonra pay alarak kendisine ilettiklerini ifade etti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle kuyumcuda çalışan Yusuf D. isimli kişinin Gürkan K.'ye "Dükkandan koy 30 kilogram altın kaçıp gidelim buralardan. Kimseye bir şey söyleme ilk önce küçük küçük yap baktın bu iş oluyor başkası adına bir ev tutar oraya gömeriz altınları arkasından da planımızı işletmeye başlarız. Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık şüpheli 8 kişi hakkında 'parada sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.