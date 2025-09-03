Yemek programıyla ünlenen şefe gözaltı! '28,5 milyonluk vurgun' iddiası

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, geçtiğimiz aylarda kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirdi, milyonluk vurgun ortaya çıktı.

İddiaya göre; katıldığı bir yemek programıyla tanınan ve 'Reyhan Şef' olarak anılan Reyhan S. İstanbul’da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oldu. Şef, bu kişilere eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.

28.5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Habertürk'ün haberine göre; Reyhan Şef'in eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. Parayı alan M.S.S. söylediklerini yerine getirmeyince mağdurlar şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.

12 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ

Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi.

Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.