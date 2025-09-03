Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yemek programıyla ünlenen şefe gözaltı! '28,5 milyonluk vurgun' iddiası

Yemek programıyla ünlenen şefe gözaltı! '28,5 milyonluk vurgun' iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir yemek programında birinci olmasıyla tanınan Reyhan Şef, 'dolandırıcılık' operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Şefin 'arazi kiralama' vaadiyle 28,5 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilirken; adliyeye sevk edilen Reyhan S. adli kontrol ile serbest kaldı. Eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, geçtiğimiz aylarda kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirdi, milyonluk vurgun ortaya çıktı.

İddiaya göre; katıldığı bir yemek programıyla tanınan ve 'Reyhan Şef' olarak anılan Reyhan S. İstanbul’da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oldu. Şef, bu kişilere eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.

Yemek programıyla ünlenen şefe gözaltı! '28,5 milyonluk vurgun' iddiası - 1. Resim

28.5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Habertürk'ün haberine göre; Reyhan Şef'in eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. Parayı alan M.S.S. söylediklerini yerine getirmeyince mağdurlar şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.

12 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ

Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi.

Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, kim birinci oldu?3 Eylül MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı! Mersin’de sular saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karadeniz'in ilk yat limanı için harekete geçildi! Projenin ihale süreci başlatıldı - GündemKaradeniz'in ilk yat limanı için harekete geçildiOltasına milyonluk balık takıldı, yaptığı takdir topladı! "Tekrar suya bırakacağım" - GündemOltasına milyonluk balık takıldı, yaptığı takdir topladıBeykoz Belediyesi'ndeki skandallar bir bir ortaya çıkıyor! Akrabalarını diplomasına bakmadan işe almış - GündemAkrabalarını diplomasına bakmadan işe almışCumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti! Bir fotoğraf ise gündem oldu - GündemÇerçioğlu'nun oturduğu yer gündem olduHiç sigortalı işe girmedi, milyonları var! 'Muskacı' sahte şeyhin serveti şaşkına çevirdi - Gündem'Muskacı' sahte şeyhin serveti şaşkına çevirdiTrafik azalacak, yol 40 kilometre kısalacak! 4 tünel, 1 viyadüklü projede sona gelindi - GündemTrafik azalacak, yol 40 kilometre kısalacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...