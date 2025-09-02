Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
7 milyonluk vurgun! Mağazalardan çaldı, internetten satacaktı: Kıskıvrak yakalandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'da bir eve yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 163 bin ABD doları (yaklaşık 6 milyon 708 bin TL) olan 2 bin 500 oyuncak ve Lego kutusu ele geçirildi.

ABC News'ün haberine göre polis, perakende hırsızlıklarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Adelaide kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi.

YAKLAŞIK 7 MİLYON TL'LİK VURGUN

Polis, baskında aralarında 1700'ü açılmamış Lego kutusu olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 ürün buldu. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 163 bin ABD dolarını (yaklaşık 6 milyon 708 bin TL) bulduğu açıklandı.

MAĞAZALARDAN ÇALINIP İNTERNETTE SATILIYOR

Polis, çalıntı olduğu değerlendirilen ürünlerin Adelaide genelindeki mağazalardan alındığı ve çevrim içi satışa çıkarılmasının planlandığını kaydetti. Şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis, perakende sektörüyle işbirliği içinde yürütülen operasyon kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 gözaltı ve işlem yapıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

