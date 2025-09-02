ABD Açık Tenis Turnuvası’nda ilginç olay! Bir oyuncunun otel odasından kupası çalındı

New York'ta düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Sorana Cîrstea, geçen ay kazandığı kupanın otel odasından çalındığını bildirdi.

35 yaşındaki Cîrstea, 23 Ağustos'ta Cleveland'da düzenlenen Tennis in the Land turnuvasını kazandıktan sonra son grand slam turnuvasında yarışmak üzere New York'a uçtu. Deneyimli tenişçi, 30 Ağustos’ta Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımla kupasının otel odasından çalındığını bildirdi.

DİKKAT ÇEKEN BİR NOTLA TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Cîrstea yaşadığı olayı, ''The Fifty Sonesta Otel’in 314 numaralı odasından Cleveland kupamı kim çaldıysa lütfen geri versin. Maddi bir değeri yok, sadece manevi değeri var! Çok makbule geçer! Teşekkür ederim." notuyla takipçileriyle paylaştı.

OTEL DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Otelin Genel Müdürü Simon Chapman olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bildirilen kayıp eşya konusunda değerli misafirlerimizle yakın iletişim halindeyiz. Emniyet müdürümüz soruşturmayı bizzat yönetiyor. Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz ve Sayın Cirstea ile doğrudan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.