Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Açık Tenis Turnuvası’nda ilginç olay! Bir oyuncunun otel odasından kupası çalındı

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda ilginç olay! Bir oyuncunun otel odasından kupası çalındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Açık Tenis Turnuvası’nda ilginç olay! Bir oyuncunun otel odasından kupası çalındı
Tenis, ABD Açık Tenis Turnuvası, Kupa, Cleveland, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Cleveland şehrindeki hazırlık turnuvasını kazandıktan sonra ABD Açık'ta oynamak için New York'a gelen Sorana Cîrstea, turnuvada kazandığı kupanın otel odasından çalındığını iddia etti. 

New York'ta düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Sorana Cîrstea, geçen ay kazandığı kupanın otel odasından çalındığını bildirdi. 

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda ilginç olay! Bir oyuncunun otel odasından kupası çalındı - 1. Resim

35 yaşındaki Cîrstea, 23 Ağustos'ta Cleveland'da düzenlenen Tennis in the Land turnuvasını kazandıktan sonra son grand slam turnuvasında yarışmak üzere New York'a uçtu. Deneyimli tenişçi, 30 Ağustos’ta Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımla kupasının otel odasından çalındığını bildirdi.

DİKKAT ÇEKEN BİR NOTLA TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Cîrstea yaşadığı olayı, ''The Fifty Sonesta Otel’in 314 numaralı odasından Cleveland kupamı kim çaldıysa lütfen geri versin. Maddi bir değeri yok, sadece manevi değeri var! Çok makbule geçer! Teşekkür ederim." notuyla takipçileriyle paylaştı. 

OTEL DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Otelin Genel Müdürü Simon Chapman olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bildirilen kayıp eşya konusunda değerli misafirlerimizle yakın iletişim halindeyiz. Emniyet müdürümüz soruşturmayı bizzat yönetiyor. Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz ve Sayın Cirstea ile doğrudan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rus füzeleri NATO sınırına düştü! Romanya’da sirenler susmuyorSosyal medyada gündem oldu! Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan savaş alanına döndü! Bannu'da intihar bombacıları jandarma üssüne saldırdı - DünyaKardeş ülkede bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var7 milyonluk vurgun! Mağazalardan çaldı, internetten satacaktı: Kıskıvrak yakalandı - Dünya7 milyonluk vurgun! Mağazalardan çaldı, internetten satacaktıRus füzeleri NATO sınırına düştü! Romanya’da sirenler susmuyor - DünyaRus füzeleri NATO sınırına düştü!İsrail “emirlik” planını devreye soktu: El Halil Belediye Başkanı gözaltında! - Dünyaİsrail “emirlik” planını devreye soktu! Peş peşe gözaltıMüslümanlara hakaret etmişti! Bosna'da otel sahibi İsrailli turisti böyle kapı dışarı etti - DünyaMüslümanlara hakaret etmişti! İsrailli turist böyle kovulduKim Jong Un neden Çin’de? “İlk kez” dediler… - DünyaKim Jong Un neden Çin’de?
Sonraki Haber Yükleniyor...