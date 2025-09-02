Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Müslümanlara hakaret etmişti! Bosna'da otel sahibi İsrailli turisti böyle kapı dışarı etti

Müslümanlara hakaret etmişti! Bosna'da otel sahibi İsrailli turisti böyle kapı dışarı etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da bulunan bir otel, Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle İsrail vatandaşı bir turistin konaklamasına izin vermedi.

İsrail'in Ynet internet sitesi, İsrail vatandaşı Ofek Levy'nin uluslararası rezervasyon sitesi "Booking" üzerinden konaklamak istediği Mostar'daki otele alınmadığını iddia etti.

Levy, Ynet'e yaptığı açıklamada milliyeti nedeniyle otele alınmadığını öne sürerken, Mostar'daki otelin sahibinin kızı AA'ya verdiği demeçte bu iddiaları reddetti.

''ÜLKEMİZE HAKARET EDEN KİMSE EVİMİZDE KALAMAZ''

İsmini vermek istemeyen otel sahibinin kızı, İsrailli turistin konaklamasının güvenlik nedeniyle iptal edildiğini söyleyerek, "Ülkemize hakaret eden kimse bizim evimizde kalamaz. İlgili şahıs kapının önünde Müslümanlara hakaret içerikli söylemlerde bulundu. İzin verilen yerlerde bunları söyleyebilir ama burada değil." dedi.

Söz konusu rezervasyon şirketiyle de işbirliğine son verdiklerini aktaran kadın, olayla ilgili soruşturma başlatılması nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi.

Kadın, yaşananlara ilişkin şahitlerinin de bulunduğunu kaydetti.

