Doğum gününde acı ölüm! Sadece selfie çekmek istemişti: Yere çakılarak can verdi

Doğum gününde acı ölüm! Sadece selfie çekmek istemişti: Yere çakılarak can verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğum gününde acı ölüm! Sadece selfie çekmek istemişti: Yere çakılarak can verdi
Dünya Haberleri

Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarındaki Pavlovsk'ta bungee jumping yapan 45 yaşındaki bir kadın, fotoğraf çekmeye çalışırken 88 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. 

Dehşete düşüren olay, St. Petersburg kenti yakınlarındaki Pavlovsk'ta yaşandı. Ekstrem spor tutkunu olan Elizaveta Gushchina, 45.doğum gününde yaklaşık 88 metreden başarılı bir atlayış gerçekleştirdi. 

İKİNCİ TIRMANIŞI FACİAYLA SONLANDI

Bu anları kaydetmek isteyen kadın, oğlunun gözü önünde ikinci kez atlayış yaptığı kuleye tırmandı. Ancak dengesini kaybederek yere çakıldı.

Doğum gününde acı ölüm! Sadece selfie yapmak istemişti: Yere çakılarak can verdi - 1. Resim 

EMNİYET HALATLARINI BAĞLAMAMIŞ

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı TV Zvezda'nın haberine göre, kadının kuleye ikinci tırmanışında emniyet halatları yoktu. 
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kadının trajik olaydan dakikalar önce sevinç çığlıkları atarak başarılı atlayışının görüntülerini paylaştığı tespit edildi. 

Doğum gününde acı ölüm! Sadece selfie yapmak istemişti: Yere çakılarak can verdi - 2. Resim

Popüler tesisi işleten bungee jumping şirketi 23block olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deneyimli sporcu ve iki çocuk annesi Liza trajik bir şekilde hayatını kaybetti." ifadelerinde bulundu.

23block açıklamalarına şöyle devam etti:

''Elizaveta Gushchina ve oğlu Nikita spor takımımızın bir üyesiydi. Şimdi tüm takım onun kaybının yasını tutuyor. Bu bizim için çok büyük bir trajedi.''

Kadının ölümüyle ilgili savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

