ABD'de korkunç olay! Aracıyla festivale daldı: Yaralılar var

ABD'de korkunç olay! Aracıyla festivale daldı: Yaralılar var

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Harrisburg kentinde bir kişinin aracını festival için toplanan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

ABC News'ün haberine göre, bölge sakinleri eyalette düzenlenen ve 3 gün süren "Kipona Festivali" için toplandı.

ARACIYLA FESTİVALE DALDI

Bir sürücünün aracıyla festivale gelenlerin arasına dalması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, sürücünün gözaltına alındığını, 1 çocuğun ve tekerlekli sandalyedeki 1 kadının yaralandığını kaydetti.

