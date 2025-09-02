ABD'de korkunç olay! Aracıyla festivale daldı: Yaralılar var
ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Harrisburg kentinde bir kişinin aracını festival için toplanan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
ABC News'ün haberine göre, bölge sakinleri eyalette düzenlenen ve 3 gün süren "Kipona Festivali" için toplandı.
ARACIYLA FESTİVALE DALDI
Bir sürücünün aracıyla festivale gelenlerin arasına dalması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI
Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, sürücünün gözaltına alındığını, 1 çocuğun ve tekerlekli sandalyedeki 1 kadının yaralandığını kaydetti.
