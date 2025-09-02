Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafikte dehşet anları! İşten eve dönüyordu: Önünü kesip gözlerini oydu

Trafikte dehşet anları! İşten eve dönüyordu: Önünü kesip gözlerini oydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trafikte dehşet anları! İşten eve dönüyordu: Önünü kesip gözlerini oydu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Vermont eyaletinde bir saldırgan işten eve dönen bir kamyon şoförünü durdurup gözlerini oymaya çalıştı. Talihsiz adam iki kez göz ameliyatı olduğunu açıklarken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Vermont eyaletinde yaşandı. 46 yaşındaki Ronnie Bushway, iş çıkışı eşiyle birlikte eve giderken Aaron Williams’ın saldırısına uğradı. 

GÖZLERİNİ OYMAYA ÇALIŞTI

New York Post’un haberine göre Williams, Bushway'in aracının önüne kırarak hızla araçtan indi. Ardından adamın yüzüne birkaç kez yumruk atıp gözlerini oymaya çalıştığı iddia edildi.

Trafikte dehşet anları! İşten eve dönüyordu: Önünü kesip gözlerini oydu - 1. Resim

Local12'ye konuşan bir görgü tanığı, adamın burnundan kan fışkırdığı için "pek fazla konuşamadığını" ve çok kötü dövüldüğünü söyledi.

GÖRME KAYBI YAŞAYACAK

Olayın ardından iki kez büyük göz ameliyatı geçiren talihsiz adamın ailesi, Bushway'in "hayatının geri kalanında önemli bir görme kaybı yaşayacağını" belirtti.

Trafikte dehşet anları! İşten eve dönüyordu: Önünü kesip gözlerini oydu - 2. Resim

NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, saldırgan tutuklanarak saldırı ve sakatlama suçlamalarıyla yargılandı. Suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi. 

Doktorlar, Bushway’in ek ameliyatlar geçirmesi gerekeceğini bu sebeple görme yetisini tamamen kaybedebileceğini aktarırken, bundan sonra işini yapamayacak olan Bushway için yardım sayfası açıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

