Trafikte dehşet anları! İşten eve dönüyordu: Önünü kesip gözlerini oydu

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Vermont eyaletinde yaşandı. 46 yaşındaki Ronnie Bushway, iş çıkışı eşiyle birlikte eve giderken Aaron Williams’ın saldırısına uğradı.

GÖZLERİNİ OYMAYA ÇALIŞTI

New York Post’un haberine göre Williams, Bushway'in aracının önüne kırarak hızla araçtan indi. Ardından adamın yüzüne birkaç kez yumruk atıp gözlerini oymaya çalıştığı iddia edildi.

Local12'ye konuşan bir görgü tanığı, adamın burnundan kan fışkırdığı için "pek fazla konuşamadığını" ve çok kötü dövüldüğünü söyledi.

GÖRME KAYBI YAŞAYACAK

Olayın ardından iki kez büyük göz ameliyatı geçiren talihsiz adamın ailesi, Bushway'in "hayatının geri kalanında önemli bir görme kaybı yaşayacağını" belirtti.

NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, saldırgan tutuklanarak saldırı ve sakatlama suçlamalarıyla yargılandı. Suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Doktorlar, Bushway’in ek ameliyatlar geçirmesi gerekeceğini bu sebeple görme yetisini tamamen kaybedebileceğini aktarırken, bundan sonra işini yapamayacak olan Bushway için yardım sayfası açıldı.