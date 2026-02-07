Muş’ta havalimanı yolu üzerinde işçileri taşıyan servis minibüsü, kaygan zemin nedeniyle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucunda 6 kişi yaralandı.

İşçi servisi olarak kullanılan minibüs, havalimanı yolunda kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçlarla hastaneye götürülürken, 2 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş’taki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

