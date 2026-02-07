İzmir’de hava hafta sonu itibarıyla yağışlı bir haftaya giriyor. Vatandaşlar ''Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?'' sorularına cevap ararken İzmir'de sıcaklığın gündüz saatlerinde yükselip öğleden sonra sağanak yağışların başlaması bekleniyor. İşte 7-11 Şubat İzmir hava durumu...

7-11 Şubat tarihleri arasında İzmir’de en düşük sıcaklığın 9 derece seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde nemin artmasıyla birlikte rüzgarın da hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Peki, bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün İzmirde yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu

İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İzmir’de bugün hava günün ilk saatlerinde çok bulutlu seyredecek. Yağışın da öğle saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Tahminlere göre 12.00-18.00 aralığında sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerine doğru yağışın zayıflaması ve havanın parçalı bulutluya dönmesi öngörülüyor. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık 11 derece civarında olacak.

Bugün İzmirde yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu

İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İzmir’de hafta sonu yağışlı geçecek. Cumartesi günü öğle sonrası sağanak yağış beklenirken, Pazar günü de sağanak yağışın gün boyunca sürmesi tahmin ediliyor.

Bugün İzmirde yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu

7-11 ŞUBAT İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 07 Şubat Cumartesi Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 11 20 60 96 Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 16 08 Şubat Pazar Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 11 17 74 96 Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 10 09 Şubat Pazartesi Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 9 17 61 96 Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 7 10 Şubat Salı Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 10 16 71 96 Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 9 11 Şubat Çarşamba Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 9 17 62 96 Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu 8

Haberle İlgili Daha Fazlası