Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 7-11 Şubat İzmir Hava Durumu
İzmir’de hava hafta sonu itibarıyla yağışlı bir haftaya giriyor. Vatandaşlar ''Bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?'' sorularına cevap ararken İzmir'de sıcaklığın gündüz saatlerinde yükselip öğleden sonra sağanak yağışların başlaması bekleniyor. İşte 7-11 Şubat İzmir hava durumu...
7-11 Şubat tarihleri arasında İzmir’de en düşük sıcaklığın 9 derece seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde nemin artmasıyla birlikte rüzgarın da hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Peki, bugün İzmir'de yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?
İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
İzmir’de bugün hava günün ilk saatlerinde çok bulutlu seyredecek. Yağışın da öğle saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.
Tahminlere göre 12.00-18.00 aralığında sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerine doğru yağışın zayıflaması ve havanın parçalı bulutluya dönmesi öngörülüyor. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık 11 derece civarında olacak.
İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İzmir’de hafta sonu yağışlı geçecek. Cumartesi günü öğle sonrası sağanak yağış beklenirken, Pazar günü de sağanak yağışın gün boyunca sürmesi tahmin ediliyor.
7-11 ŞUBAT İZMİR HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|07 Şubat Cumartesi
|
|11
|20
|60
|96
|
|16
|08 Şubat Pazar
|
|11
|17
|74
|96
|
|10
|09 Şubat Pazartesi
|
|9
|17
|61
|96
|
|7
|10 Şubat Salı
|
|10
|16
|71
|96
|
|9
|11 Şubat Çarşamba
|
|9
|17
|62
|96
|
|8