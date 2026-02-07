Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacakları maç hakkında yaptığı iddialı açıklamayla gündem oldu. Çakmak, "Bizde N'Golo Kante’den çok daha iyi futbolcular var" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, 9 Şubat Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, karşılaşma öncesi iddialı bir açıklamada bulundu. Çakmak, Fenerbahçe'nin Fransız yıldız N'Golo Kante'yi transfer etmesine rağmen kendi takımlarında daha iyi futbolcular olduğunu belirtti.

Arda Çakmak

"EN AZ ONUN KADAR BÜYÜK OYUNCULARIMIZ VAR"

HT Spor'a konuşan Başkan Gençlerbirliği Başkanı, "Kante, dünya futbolunda önemli bir isim ve yeri var. Gençlerbirliği Başkanı olarak söylüyorum; bizde Kante’den çok daha iyi futbolcular var. İyi olan pazartesi günü görülecek, iyi olan da kazanacak. Kante'nin kariyerini kimse tartışamaz, çok büyük bir isim. Ancak Gençlerbirliği'nde en az onun kadar büyük isimler var, bu konuda hiçbir çekincemiz yok" dedi.

