Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı Antalya’da etkisini gösteren sağanak sonrasında hortum meydana geldi. Oluşan hortum sonrası seralar çöktü, çok sayıda ürün zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Sağanak sonrasında kentte bir de hortum meydana geldi. Yağış ve hortum, ilçe genelinde seralarda büyük zarara yol açtı.

Meteoroloji uyarmıştı! Antalya’da hortum seraları talan etti

SERALARIN ÖRTÜLERİ PARÇALANDI

Kum, Karşıyaka, Mavikent ve Beykonak mahallelerinde bulunan çok sayıda seranın plastik örtüsü hortumla birlikte parçalandı.

Hortum sonrasında bazı ürünler yerlere saçıldı, zarar gördü. Bazı seraların demir konstrüksiyonları çöktü.

Meteoroloji uyarmıştı! Antalya’da hortum seraları talan etti

ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Vatandaşlar ilk etapta kendi imkanlarıyla seralardaki suyu tahliye etmeye çalışırken, seralara dolan sel suları üreticilere zor anlar yaşattı. Üreticiler, hasar gören plastik örtüleri onarmak için seferber oldu. Serada üretim yapan vatandaşlar, gece saatlerinde fırtınanın seslerine uyandıklarını belirtti.

Meteoroloji uyarmıştı! Antalya’da hortum seraları talan etti

Haberle İlgili Daha Fazlası