Meteoroloji uyarmıştı! Antalya’da hortum seraları talan etti
Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı Antalya’da etkisini gösteren sağanak sonrasında hortum meydana geldi. Oluşan hortum sonrası seralar çöktü, çok sayıda ürün zarar gördü.
- Antalya'nın Kumluca ilçesi, gece saatlerinde şiddetli sağanak ve hortumun etkisi altına girdi.
- Doğal afet, ilçe genelindeki çok sayıda serada ciddi zarara neden oldu.
- Seraların plastik örtüleri parçalandı, bazı demir konstrüksiyonlar çöktü ve ürünler zarar gördü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Sağanak sonrasında kentte bir de hortum meydana geldi. Yağış ve hortum, ilçe genelinde seralarda büyük zarara yol açtı.
SERALARIN ÖRTÜLERİ PARÇALANDI
Kum, Karşıyaka, Mavikent ve Beykonak mahallelerinde bulunan çok sayıda seranın plastik örtüsü hortumla birlikte parçalandı.
Hortum sonrasında bazı ürünler yerlere saçıldı, zarar gördü. Bazı seraların demir konstrüksiyonları çöktü.
ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
Vatandaşlar ilk etapta kendi imkanlarıyla seralardaki suyu tahliye etmeye çalışırken, seralara dolan sel suları üreticilere zor anlar yaşattı. Üreticiler, hasar gören plastik örtüleri onarmak için seferber oldu. Serada üretim yapan vatandaşlar, gece saatlerinde fırtınanın seslerine uyandıklarını belirtti.