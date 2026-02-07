Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 7 Şubat sabahı meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu sorusunu sorgularken AFAD tüm detayları paylaştı. Verilere göre sarsıntı saat 09.41’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İşte, 7 Şubat son depremler listesi...

7 Şubat günü yayımlanan son depremler listesinde Balıkesir Sındırgı çevresindeki hareketlilik endişeye neden oldu. Sabah saatlerinde bölgede 1.2 ile 2.3 arasında değişen büyüklüklerde depremler kaydedildi. 09.41’de gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu sorusu gündeme getirildi.

Son dakika Balıkesirde deprem mi oldu? 7 Şubat son depremler listesi

SON DAKİKA BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika Balıkesir deprem verileri AFAD tarafından paylaşıldı. Sındırgı merkezli depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçti. Depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

Depremin merkez üssüne en yakın il Balıkesir başta olmak üzere Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa da sarsıntılar hafif olarak hissedildi.

Son dakika Balıkesirde deprem mi oldu? 7 Şubat son depremler listesi

7 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

07-02-2026 06:41:20 39.2339 28.0986 6.84 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir) 07-02-2026 06:11:09 39.1744 28.3039 7.53 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 07-02-2026 06:10:08 39.1506 28.2983 7.69 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 07-02-2026 06:04:42 39.1725 28.3258 7 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 07-02-2026 05:57:51 40.1764 31.7556 7.07 ML 2.1 Beypazarı (Ankara) 07-02-2026 05:34:21 38.8942 35.5867 10.53 ML 2.0 Kocasinan (Kayseri) 07-02-2026 04:51:14 39.2328 28.9994 6.76 ML 1.3 Simav (Kütahya) 07-02-2026 04:47:09 36.9044 27.2539 8.2 ML 1.9 Ege Denizi - [07.78 km] Bodrum (Muğla) 07-02-2026 04:42:07 38.3392 38.8106 9.34 ML 1.8 Kale (Malatya) 07-02-2026 04:30:59 38.1422 36.8328 7 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş) 07-02-2026 04:26:10 37.0803 28.2858 6.97 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 07-02-2026 04:18:58 39.2019 27.9897 10.33 ML 1.7 Akhisar (Manisa) 07-02-2026 04:08:13 37.0006 28.9136 7 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) 07-02-2026 03:44:51 39.1556 28.2283 7.18 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 07-02-2026 03:32:30 37.4103 32.1908 7 ML 1.4 Ahırlı (Konya)

07-02-2026 03:04:15 39.3072 26.2103 14.34 ML 2.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [20.73 km] Ayvacık (Çanakkale) 07-02-2026 03:00:33 37.0628 28.2458 7 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 07-02-2026 02:28:50 38.4694 39.1606 10.33 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 07-02-2026 02:19:30 39.1358 28.1447 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 07-02-2026 01:57:04 37.5717 31.4419 7 ML 1.6 Beyşehir (Konya) 07-02-2026 01:40:36 37.7392 36.5708 6.98 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 07-02-2026 01:31:46 39.2356 28.9658 11.21 ML 1.2 Simav (Kütahya) 07-02-2026 01:06:08 36.9317 36.5408 7 ML 1.3 İslahiye (Gaziantep) 07-02-2026 00:23:40 40.8083 31.5183 7 ML 1.4 Yığılca (Düzce) 07-02-2026 00:03:00 37.3661 36.8761 10.25 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Haberle İlgili Daha Fazlası