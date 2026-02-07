Türkiye Gazetesi
Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? 7 Şubat son depremler listesi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 7 Şubat sabahı meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu sorusunu sorgularken AFAD tüm detayları paylaştı. Verilere göre sarsıntı saat 09.41’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İşte, 7 Şubat son depremler listesi...
7 Şubat günü yayımlanan son depremler listesinde Balıkesir Sındırgı çevresindeki hareketlilik endişeye neden oldu. Sabah saatlerinde bölgede 1.2 ile 2.3 arasında değişen büyüklüklerde depremler kaydedildi. 09.41’de gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu sorusu gündeme getirildi.
SON DAKİKA BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Son dakika Balıkesir deprem verileri AFAD tarafından paylaşıldı. Sındırgı merkezli depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçti. Depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
Depremin merkez üssüne en yakın il Balıkesir başta olmak üzere Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa da sarsıntılar hafif olarak hissedildi.
7 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
|07-02-2026 06:41:20
|39.2339
|28.0986
|6.84
|MW
|4.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07-02-2026 06:11:09
|39.1744
|28.3039
|7.53
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07-02-2026 06:10:08
|39.1506
|28.2983
|7.69
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07-02-2026 06:04:42
|39.1725
|28.3258
|7
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07-02-2026 05:57:51
|40.1764
|31.7556
|7.07
|ML
|2.1
|Beypazarı (Ankara)
|07-02-2026 05:34:21
|38.8942
|35.5867
|10.53
|ML
|2.0
|Kocasinan (Kayseri)
|07-02-2026 04:51:14
|39.2328
|28.9994
|6.76
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|07-02-2026 04:47:09
|36.9044
|27.2539
|8.2
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [07.78 km] Bodrum (Muğla)
|07-02-2026 04:42:07
|38.3392
|38.8106
|9.34
|ML
|1.8
|Kale (Malatya)
|07-02-2026 04:30:59
|38.1422
|36.8328
|7
|ML
|1.2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|07-02-2026 04:26:10
|37.0803
|28.2858
|6.97
|ML
|1.6
|Menteşe (Muğla)
|07-02-2026 04:18:58
|39.2019
|27.9897
|10.33
|ML
|1.7
|Akhisar (Manisa)
|07-02-2026 04:08:13
|37.0006
|28.9136
|7
|ML
|1.6
|Köyceğiz (Muğla)
|07-02-2026 03:44:51
|39.1556
|28.2283
|7.18
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07-02-2026 03:32:30
|37.4103
|32.1908
|7
|ML
|1.4
|Ahırlı (Konya)
|07-02-2026 03:04:15
|39.3072
|26.2103
|14.34
|ML
|2.5
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [20.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07-02-2026 03:00:33
|37.0628
|28.2458
|7
|ML
|1.7
|Menteşe (Muğla)
|07-02-2026 02:28:50
|38.4694
|39.1606
|10.33
|ML
|1.2
|Sivrice (Elazığ)
|07-02-2026 02:19:30
|39.1358
|28.1447
|6.99
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07-02-2026 01:57:04
|37.5717
|31.4419
|7
|ML
|1.6
|Beyşehir (Konya)
|07-02-2026 01:40:36
|37.7392
|36.5708
|6.98
|ML
|1.2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07-02-2026 01:31:46
|39.2356
|28.9658
|11.21
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|07-02-2026 01:06:08
|36.9317
|36.5408
|7
|ML
|1.3
|İslahiye (Gaziantep)
|07-02-2026 00:23:40
|40.8083
|31.5183
|7
|ML
|1.4
|Yığılca (Düzce)
|07-02-2026 00:03:00
|37.3661
|36.8761
|10.25
|ML
|1.6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
