Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden 10 milyonluk vurgun

Bursa'da Gemlik Serbest Bölge’de bulunan Çimtaş işletmelerinde çalışan bir personelin vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Gümrük polisi ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Gemlik Serbest Bölge’de bulunan Çimtaş işletmelerinde satın alma ve tamir işlerinden sorumlu bir çalışan, tamir işlerini değişim olarak gösterdiği, benzer ürünleri tekrar tamir ettirerek yeni gibi envantere kaydettiği, içeride bulunan plakaları farklı araçlara kopyaladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

10 MİLYONLUK VURGUN

Yıllar içinde 10 milyon TL üzerindeki kazancı zimmetine geçirdiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

5 BİN ÇALIŞANI VAR

Çimtaş Grup, 52 yıllık tecrübesi ve 5 tesisiyle, enerji, petrol, gaz, petrokimya ve inşaat sektörlerinin önde gelen müşterilerine, yıllık 400.000 tonluk üretim kapasitesiyle mühendislik (yapısal, basınçlı kap, boru ve tesis mühendisliği), satın alma (yapısal komponentler, basınçlı kap komponentleri, mekanik ekipmanlar, borulama, vanalar, mesnetler), otomatik ve robot kaynaklı imalat, hassas işleme, modülarizasyon ve montaj hizmetlerine dayalı bütünleşik çözümler sunmaktadır.

Tamamı ENKA’ya bağlı olarak kurulan Çimtaş, Türkiye’de 4 ve Çin’de 1 olmak üzere 5 ayrı tesiste faaliyet göstermektedir.

Grup bünyesinde 300 mühendis olmak üzere toplam 5.000 kişi çalışmaktadır.