Berlin sokaklarında Gazze protestosu: ‘Soykırımı durdurun’

Almanya'nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, "Gazze'de Soykırımı Durdurun" çağrısı ile gösteri düzenledi. Berlin’deki tarihi Brandenburg kapısı önünde "Gazze’de soykırımı durdurun" sloganıyla gerçekleştirilen gösteride İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına karşı tutarlı bir tepki göstermeyen Alman hükümeti protesto edildi.

Göstericiler "Bomba yerine diplomasi, Gazze'de suça ortak olmayın İsrail'e silah vermeyin, Filistin özgür olacak, soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı katılımcılar ise barış güvercinlerinin resmedildiği pankartlarla gösteride yer aldı. Gösteride zaman zaman "Filistin’e özgürlük" ve "Silahlanma yerine barış" sloganları atıldı.

ALMANYA'NIN UKRAYNA VE İSRAİL POLİTİKALARINA TEPKİ

Gösteride Almanya'nın Ukrayna politikası da eleştirildi. Almanya'nın İsrail ve Ukrayna başta olmak üzere savaş bölgelerine silah göndermesine tepki gösterildi.

"BU BİR İMHA SAVAŞIDIR"

Almanya’da şubat ayında yapılan genel seçimde yüzde 5 barajı geçemediği için meclise giremeyen Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Partisi Genel Başkanı Sahra Wagenknecht gösteriye katılarak konuşma yaptı. Wagenknecht, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki göstererek, "Bu bir imha savaşıdır ve biz bu savaşı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'YE SESSİZ KALANLARIN MERHAMETİ YOK'

İsrail’in Gazze’deki katliamına karşı tutarlı bir politika izlemeyen Almanya’nın çifte standardını da eleştiren Wagenknecht, "Her savaş bir suçtur. Kim Ukrayna'da ölen siviller için gözyaşı döküyor ama Gazze'deki ölümlere sessiz kalıyorsa onun savaş mağdurlarına karşı merhameti yoktur. Dürüst olan orada da sesini yükseltmeli" şeklinde konuştu.

Wagenknecht, Alman hükümetinin Gazze'de yaşananlarda suç ortağı olduğunu söyleyerek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya savaş teçhizatı sağlamaya devam ediyorlar" dedi.

Gösteride Wagenknecht’in yanı sıra Dieter Hallervorden, Massiv, Bausa ve Daniel Aminati gibi Alman sanatçılar yer aldı. Ayrıca İngiliz müzik grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters da video mesaj gösteriye ile destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi. Gösteri organize komitesi, Berlin polisinin 12 bin olarak duyurduğu katılımcı sayısını 20 bin olarak açıkladı.

BERLİN POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

Alman polisi ise eyleme katılanlara sert şekilde müdahale etti. 100’den fazla polisin görev aldığı gösteri sırasında ilk olarak Filistin destekçisi genç bir kadının gözaltına alınması gerilimin yükselmesine neden oldu. Gösterinin bitimine doğru slogan atan gençleri dağıtmak isteyen polisin sert müdahalesi tansiyonu daha da yükseltti. Bir başka gösterici ise sert şekilde yere yatırılarak polisin fiziki müdahalesine maruz kaldı, kıyafeti yırtıldı.

POLİS GÖSTERİ SONRASINDA KATILIMCILARI TAKİP ETTİ

Çok sayıda göstericinin gözaltına alınması sonrasında eylemciler polise tepki gösterdi. Göstericiler ile polis arasındaki gerilim uzun süre devam etti. Polisin gösterinin sona erdiğini bildirmesinin ardından Filistin destekçileri slogan atarak bölgeden ayrıldı. Bazı göstericilerin sokakta yürürken slogan atmaya devam etmesinin üzerine polis yine müdahalede bulundu. Göstericilerin etrafını saran polis uzun süre ilerlemelerine izin vermedi. Daha sonra göstericilerin ayrılmasına izin veren polis tren istasyonuna kadar eylemcileri takip etti.

Polisin müdahalesi sonucu bazı göstericiler yaralanırken, çok sayıda gösterici de gözaltına alındı. Müdahale sonucunda yaralanan ve gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Öte yandan, Filistin'e destek gösterisinin yaptığı alanın hemen karşısında ise İsrail yanlısı küçük bir grup da eylem yaptı.