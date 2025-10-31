“İstanbul Senin” soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık 4 şüpheli hakkında tutuklama, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Soruşturma kapsamında, “İBB Hanem” alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip program dışına sızdırıldığı iddiasına ilişkin ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle bağlantısı belirlenen ve verilerin yurt dışına aktarılmasında rol aldığı tespit edilen 5 zanlı daha belirlendi.

Şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığında, diğerlerinin ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görev yaptığı öğrenildi. Savcılık, şüpheliler hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma” ve “suç örgütüne üye olma” suçlarından gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ilk açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel ve konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca bu verilerin “darkweb”te satışa çıkarıldığı, “İBB Hanem” adlı alt uygulama üzerinden de 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin yasa dışı şekilde işlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İBB’ye bağlı iştiraklerde yöneticilik yapan ve örgüt yöneticileriyle bağlantısı saptanan 13 kişi ile firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine katıldıkları belirlenen 2 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.