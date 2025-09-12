Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İki devletli çözüm karar tasarısı BM'de kabul edildi!

İki devletli çözüm karar tasarısı BM'de kabul edildi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İki devletli çözüm karar tasarısı BM&#039;de kabul edildi!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

BM Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Deklarasyonunu onaylayan tasarıyı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Deklarasyonunu onaylayan tasarıyı kabul etti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Charlie Kirk suikastında 22 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı! İşte Tyler Robinson hakkında bilinenler - DünyaDünyanın aradığı katil zanlı ilk kez görüldüRusya’nın Kafkasya’daki gizli ağı çöktü! Türkiye’nin etkisi, kod adı ‘Sakal’ skandalıyla belgelendi - DünyaRusya’nın Kafkasya’daki gizli ağı çöktü!İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım! ''Sessiz kalamazdık'' - Dünyaİspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım!Rusya'da teleferik faciası: 2 ölü, en az 10 yaralı var - DünyaÜlkede teleferik faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı varSabrı tükenen Trump bombayı patlattı: Putin tek engel! - DünyaSabrı tükenen Trump bombayı patlattı: Putin tek engel!ABD'de sokak ortasında kan donduran dehşet! 92 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi - DünyaSokak ortasında dehşet! 92 yaşındaki kadın feci şekilde öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...