İki devletli çözüm karar tasarısı BM'de kabul edildi!
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Deklarasyonunu onaylayan tasarıyı kabul etti.
Ayrıntılar geliyor...
