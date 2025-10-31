İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da 'X'e katıldı
Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kurumsal duyuru ve bilgilendirmeleri doğrudan kamuoyuna ulaştırmak amacıyla sosyal medya platformu X’te resmi hesabını açtı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da sosyal medya adımı geldi ve X hesabı açıldı.
Yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın X hesabı üzerinden kurumun faaliyetleri, açıklamaları ve kamuoyunu ilgilendiren güncel gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler paylaşılacak.
Başsavcılığın ilk paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüp, kamuoyu tarafından da takip edilen adli ve idari süreçlere ilişkin olarak, doğru bilgi paylaşımı amacıyla sosyal medya hesabı aktif hale getirilmiştir.”
