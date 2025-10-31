İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da 'X'e katıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da sosyal medya adımı geldi ve X hesabı açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın X hesabı üzerinden kurumun faaliyetleri, açıklamaları ve kamuoyunu ilgilendiren güncel gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler paylaşılacak.

Başsavcılığın ilk paylaşımında şu ifadelere yer verildi: