Trump dünyaya ilan etti: Nükleer denemelere başlıyoruz!

ABD Başkanı Trump, Air Force One başkanlık uçağında gazetecilere konuştu. Trump, uçakta gazetecilerin Venezuela'ya karadan saldırı düzenlemeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna kısa bir cevap vererek, "Hayır" dedi.

ABD Başkanı Trump, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgularken, konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

"BAZI NÜKLEER TESTLER YAPACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump'a, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı nükleer testlerle ilgili paylaşımı da soruldu. Trump, 1992'den bu yana ABD'nin yeraltı nükleer patlaması gerçekleştirmediğini hatırlatarak, ABD'nin bu denemelere devam kararı alıp almadığını soran bir gazeteciye cevap verdi. Trump, "Çok yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyor. Eğer onlar yapacaksa biz de yapacağız" diye konuştu. Ancak Trump, testlerin kapsamı veya yeriyle ilgili ayrıntı vermekten kaçındı. Trump, "Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum ama henüz bir şey söylemeyeceğim" diyerek, ABD'nin nükleer stratejisinde yeni bir sayfanın açılabileceğine işaret etti.

"ÜÇ TRİLYON DOLAR KAZANDIK"

Trump, son haftalarda yaptığı dış gezilerin ekonomik kazanımlarına da değinerek, "Son birkaç gün içinde yaptığımız gezilerden yaklaşık 3 trilyon dolar kazandık. İnanılmazdı" dedi.

Çin ile yapılan ticaret anlaşmasını "harika" olarak nitelendiren Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok iyi anlaştım. Üç trilyon doların üzerinde gerçekten kar elde ettik. Çiftçiler çok mutlu, Çin'den daha önce hiç görmedikleri rakamlar geliyor" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Çin'e fentanil üretimiyle ilgili baskı yaptığını hatırlatarak, Başkan Xi ile yürüttüğü diyalog sonrasında aldığı gümrük vergisi indirimi kararına değindi. Trump, "Çin bu konuda çok çalışıyor, buna gerçekten inanıyorum. Ekstra yüzde 10'luk cezayı kaldırmak isterim. Başkan Xi ile bu konuda harika bir konuşma yaptık" dedi.

"ÜLKEMİZ YENİDEN SAYGI GÖRÜYOR"

ABD Başkanı Trump, Asya turuna ilişkin değerlendirmesinde, Japonya ve Güney Kore ile yapılan görüşmelerin de "inanılmaz" geçtiğini belirtti. "Ülkemiz yeniden saygı görüyor. Bana bu kadar saygı gösterdiklerinde, ülkemize de o kadar saygı gösteriyorlar" diyen Trump, uluslararası alanda ABD'nin prestijinin yeniden güçlendiğini savundu. Trump, "Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerle uzun süreli harika bir ilişkimiz olacak" dedi.

Trump ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muafiyet talebiyle ilgili soruya da cevap verdi. ABD Başkanı, "Muafiyet talep etti. O, bizim vermediğimiz bir muafiyet talep etti ama zaferi elde etti. O benim arkadaşım" ifadelerini kullandı.