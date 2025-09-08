Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deprem korkusu göçe zorladı! Köylerini terk edip güvenli bölgelere sığınıyorlar

Güncelleme:
Afganistan'da peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle halk, hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük bir yıkım yaşıyor. Korku içinde köylerini terk eden insanlar güvenli bölgelere göç etmeye başladı.

Afganistan'da son günlerde meydana gelen depremler yüzlerce can kaybına neden olurken, yerel halkta da panik ve korkuya neden oldu.

Büyüklükleri 6 ile 5,2 arasında değişen depremlerin tekrar olmasından korkan halk, evlerini ve köylerini terk ederek farklı bölgelere göç ediyor.

"RUHSAL VE ZİHİNSEL SIKINTILAR YAŞIYORUZ"

Ülkenin doğusunda bulunan ve deprem nedeniyle 255 kişinin hayatını kaybettiği Nangarhar vilayetindeki Darai Nur ilçesinden göç eden Ghulam Sayeed, "Bu deprem 10 gündür devam ediyor. Deprem 10 gün boyunca o kadar salladı ki evler yıkıldı. İnsanlar, çocuklar, kadınlar ve hatta ben de ruhsal ve zihinsel sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

"MAZLUM İNSANLAR PERİŞAN DURUMDA"

Bir başka bölge sakini Nader Khan ise "Gece 12.00’de olan depremde çocuğum öldü. Burada ne barınak var ne de yiyecek kaldı. Evler yıkıldı, mazlum insanlar gördüğünüz gibi perişan durumda. Bazı insanlar şehre kaçtı ve deprem hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Deprem nedeniyle hasar gören caddeler halka destek ulaştırmada en büyük engel olurken, bölgeye helikopter sevk edildi.

Yerel güvenlik yetkilisi İbrahim Saifullah, "İslam Emirliği’nin yetkilileri olaydan haberdar olur olmaz, ister Kunar olsun, ister Darai Nur veya diğer afet bölgeleri olsun, hem havadan hem karadan müdahale ettiler. Üst düzey olsun ya da alt kademeden, hepsi hizmet için hazırdır" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 1 Eylül'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi ise yaralanmıştı.

