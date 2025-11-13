13 Kasım bugünkü maçlar listesi! Bugün maç var mı?
13 Kasım Perşembe günü futbol ve basketbolda hareketli bir program sporseverleri bekliyor. Milli ara devam ederken 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve EuroLeague maçları bu akşam ekranlarda olacak. Günün maç takvimi ve yayın bilgileri netleşti.
- Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları grup D, F, I ve K'da devam edecek.
- EuroLeague'de 5 önemli maç yayınlanacak.
13 Kasım Perşembe günü spor ekranları yoğun bir gün geçirecek. Milli ara nedeniyle liglere ara verilirken 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 9. hafta başlıyor. Öte yandan EuroLeague’de dopdolu bir maç takvimi basketbolseverleri bekliyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup D
20:00 | Azerbaycan - İzlanda | Exxen, S Sport Plus
22:45 | Fransa - Ukrayna | Exxen
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup F
20:00 | Ermenistan - Macaristan | Exxen
22:45 | İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz | Exxen
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup I
20:00 | Norveç - Estonya | Exxen
22:45 | Moldova - İtalya | Exxen
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup K
22:45 | İngiltere - Sırbistan | Exxen
22:45 | Andorra - Arnavutluk | Exxen
22.00 | Kızılyıldız - Monaco | S Sport Plus
22.00 | Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI Tel Aviv | S Sport
22.45 | Paris - Valencia
22.45 | Real Madrid - Panathinaikos
23.00 | Maccabi Tel Aviv - Baskonia