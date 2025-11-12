Her şey depremden sonra başladı! "Adeta mahşeri yaşadık, gitmeye korkuyoruz"

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan ve tarihinin milattan önce 7'nci yüzyıla dayandığı değerlendirilen Ansır Mağaraları, Roma ve Hitit döneminden izler taşıyor. Buzluk Mahallesi'ndeki mağaralarda 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinden sonra büyük değişim yaşandı.

Deprem esnasında mağaradan kayaların kopması sonucu yol kapanırken, bölgede halen kaya düşmelerinin zaman zaman devam ettiği belirtildi.

MAĞARALAR 'KORKU NOKTASINA' DÖNÜŞTÜ

Bölge sakinleri depremler öncesi turizme kazandırılması için çalışma yürütülen mağaraların bugün "korku noktasına" dönüştüğünü kaydederken, mağaralarda oluşan risk nedeniyle bölgeye gitmeye çekindiklerini ifade etti.

Depremlerde evlerinin yıkılmasından daha çok mağaralarda kopan kayalardan endişe duyduklarını ifade eden bölge sakinlerinden Nihat Kızılkaya ile Ahmet Faruk Kızılkaya, "Depremde adeta mahşeri yaşadık. Devasa kayalar yolları kapattı. Şimdi bile zaman zaman kaya parçaları kopuyor. Bu nedenle bölgeye gitmeye korkuyoruz" diye konuştu.