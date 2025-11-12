En büyüğü Malatya'da olmuştu! Türkiye 4 kazada 41 şehit verdi

Türkiye Gürcistan'dan gelen haberle yıkıldı. Milli Savunma Bakanlığı şehit olan 20 askerimizin isimlerini ve rütbelerini açıkladı. Kahreden bu haber sonrası akıllara 2001 yılındaki kazaları getirdi.

▪️ 19 Ocak 2001’de Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı CASA CN 235 tipi askerî nakliye uçağı Kayseri’de düşmüş, 3 asker şehit olmuştu.

▪️ 16 Mayıs 2001 tarihinde ise Diyarbakır’dan havalanan CASA CN 235 tipi askerî nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra kumanda arızası sonucu Malatya’nın Akçadağ ilçesinde düşmüş; 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş ve 10 er şehit olmuştu.

▪️ 18 Mayıs 2001’de Ankara Akıncılar Hava Üssünde CN-235 tipi askeri nakliye uçağı deneme uçuşu sırasında piste çakılmış ve uçakta bulunan 3 İspanyol ile 1 Türk uzman hayatını kaybetmişti.

▪️ 17 Ocak 2018’de ise Eskişehir’den eğitim amaçlı olarak havalanan CASA CN-235 tipi askerî nakliye uçağı, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düşmüş, iki pilot ve bir teknisyen şehit olmuştu. Kaza, CASA CN-235 tipi uçakların Türkiye’deki 4. kazası olmuştu.