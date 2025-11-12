Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En büyüğü Malatya'da olmuştu! Türkiye 4 kazada 41 şehit verdi

En büyüğü Malatya'da olmuştu! Türkiye 4 kazada 41 şehit verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En büyüğü Malatya&#039;da olmuştu! Türkiye 4 kazada 41 şehit verdi
Gündem Haberleri

Türkiye, C130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesiyle hüzne boğulurken, 2001 yılında da yaşanan peş peşe kargo uçağı kazalarıyla sarsılmıştı. Bunların en büyüğü ise 16 Mayıs 2001'de Malatya'da oldu...

Türkiye Gürcistan'dan gelen haberle yıkıldı. Milli Savunma Bakanlığı şehit olan 20 askerimizin isimlerini ve rütbelerini açıkladı. Kahreden bu haber sonrası akıllara 2001 yılındaki kazaları getirdi. 

▪️ 19 Ocak 2001’de Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı CASA CN 235 tipi askerî nakliye uçağı Kayseri’de düşmüş, 3 asker şehit olmuştu.

▪️ 16 Mayıs 2001 tarihinde ise Diyarbakır’dan havalanan CASA CN 235 tipi askerî nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra kumanda arızası sonucu Malatya’nın Akçadağ ilçesinde düşmüş; 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş ve 10 er şehit olmuştu.

▪️ 18 Mayıs 2001’de Ankara Akıncılar Hava Üssünde CN-235 tipi askeri nakliye uçağı deneme uçuşu sırasında piste çakılmış ve uçakta bulunan 3 İspanyol ile 1 Türk uzman hayatını kaybetmişti.

▪️ 17 Ocak 2018’de ise Eskişehir’den eğitim amaçlı olarak havalanan CASA CN-235 tipi askerî nakliye uçağı, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düşmüş, iki pilot ve bir teknisyen şehit olmuştu. Kaza, CASA CN-235 tipi uçakların Türkiye’deki 4. kazası olmuştu.

