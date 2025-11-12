Düşen kargo uçağında kaç şehidimiz var, isimleri belli oldu mu?
Kargo uçağı düştü şehitlerimizin isimleri merak ediliyor. Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Havada parçalanan uçağın düşme nedeni araştırılırken, kazada 20 askerin şehit olduğu açıklandı. Şehitlerimizin kimlikleri netleşirken ailelere acı haberler gece yarısı ulaştırıldı.
Türkiye, Gürcistan’dan gelen acı haberle yasa boğuldu. Azerbaycan’ın Gence kentinden havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan hava sahasına girdikten kısa süre sonra düştü. Kazada 20 askerin şehit olduğu duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için teknik incelemelerin başlatıldığını açıkladı.
DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan’ın Sığnaği bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00’de uçağın enkazına ulaştı. Kaza kırım ekibimiz düşme sebebini enkazda yapacağı detaylı inceleme sonucunda belirleyecektir. Uçakta 20 personel bulunmaktaydı” dedi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kazanın Sığnaği belediyesine 5 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini bildirdi. Radar kayıtlarında uçağın düştüğü sırada bölgede bir helikopterin bulunduğu da tespit edildi.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE KİMLİKLERİ!
Kazanın ardından gece saatlerinde ailelere acı haber ulaştırıldı. Şehitlerimizin isimleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna paylaşıldı. Şehitlerimizin isimleri:
Plt.Yb. Gökhan Korkmaz, Plt. Bnb. Serdar Uslu, Plt.Bnb. Nihat İlgen, Plt.Ütğm. Cüneyt Kandemir, Uçk.Bkm. Ütğm. Emre Mercan, Kd.Bçvş. Nuri Özcan, Kd.Bçvş. Ümit İnce, Bçvş. Burak Özkan, Bçvş. Emrah Kuran, Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan, Bçvş. Akın Karakuş, Bçvş. İlker Aykut, Bçvş. Ramazan Yağız, Üçvş. Emre Altıok, Üçvş. Burak İbbiği, Üçvş. İlhan Ongan, Üçvş. Berkay Karaca, Kd.Çvş. Ahmet Yaşir Kuyucu, Uzm.Çvş. Cem Dolapçı, Uzm.Çvş. Emre Sayın
Şehitlerimizin naaşları askeri törenle yurda getirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi yaparak kazaya ilişkin bilgi aldı. Ankara’da yapılacak devlet töreninin ardından şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.