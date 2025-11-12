Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Düşen kargo uçağında kaç şehidimiz var, isimleri belli oldu mu?

Düşen kargo uçağında kaç şehidimiz var, isimleri belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düşen kargo uçağında kaç şehidimiz var, isimleri belli oldu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kargo uçağı düştü şehitlerimizin isimleri merak ediliyor. Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Havada parçalanan uçağın düşme nedeni araştırılırken, kazada 20 askerin şehit olduğu açıklandı. Şehitlerimizin kimlikleri netleşirken ailelere acı haberler gece yarısı ulaştırıldı.

Türkiye, Gürcistan’dan gelen acı haberle yasa boğuldu. Azerbaycan’ın Gence kentinden havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan hava sahasına girdikten kısa süre sonra düştü. Kazada 20 askerin şehit olduğu duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için teknik incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan’ın Sığnaği bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00’de uçağın enkazına ulaştı. Kaza kırım ekibimiz düşme sebebini enkazda yapacağı detaylı inceleme sonucunda belirleyecektir. Uçakta 20 personel bulunmaktaydı” dedi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kazanın Sığnaği belediyesine 5 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini bildirdi. Radar kayıtlarında uçağın düştüğü sırada bölgede bir helikopterin bulunduğu da tespit edildi.

Düşen kargo uçağında kaç şehidimiz var, isimleri belli oldu mu? - 1. Resim

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE KİMLİKLERİ!

Kazanın ardından gece saatlerinde ailelere acı haber ulaştırıldı. Şehitlerimizin isimleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna paylaşıldı. Şehitlerimizin isimleri:

Plt.Yb. Gökhan Korkmaz, Plt. Bnb. Serdar Uslu, Plt.Bnb. Nihat İlgen, Plt.Ütğm. Cüneyt Kandemir, Uçk.Bkm. Ütğm. Emre Mercan, Kd.Bçvş. Nuri Özcan, Kd.Bçvş. Ümit İnce, Bçvş. Burak Özkan, Bçvş. Emrah Kuran, Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan, Bçvş. Akın Karakuş, Bçvş. İlker Aykut, Bçvş. Ramazan Yağız, Üçvş. Emre Altıok, Üçvş. Burak İbbiği, Üçvş. İlhan Ongan, Üçvş. Berkay Karaca, Kd.Çvş. Ahmet Yaşir Kuyucu, Uzm.Çvş. Cem Dolapçı, Uzm.Çvş. Emre Sayın

Şehitlerimizin naaşları askeri törenle yurda getirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi yaparak kazaya ilişkin bilgi aldı. Ankara’da yapılacak devlet töreninin ardından şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
11 Kasım 2025 MasterChef kim kazandı? Eleme adayları belli oldu - Haberler11 Kasım 2025 MasterChef kim kazandı? Eleme adayları belli olduMilli maçlar ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerMilli maçlar ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?24 Kasım 2025 resmi tatil mi, Öğretmenler Günü'nde eğitime ara verilecek mi? - Haberler24 Kasım 2025 resmi tatil mi, Öğretmenler Günü'nde eğitime ara verilecek mi?Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatura Arjantinli yıldıza kesildi - HaberlerMauro Icardi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatura Arjantinli yıldıza kesildiAhmet Özer kimdir, CHP'de hangi görevleri üstlendi? - HaberlerAhmet Özer kimdir, CHP'de hangi görevleri üstlendi?Resul Emrah Şahan kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı hayatı merak ediliyor - HaberlerResul Emrah Şahan kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı hayatı merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...