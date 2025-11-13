Nevşehir'de Cengiz K.'nin sürdüğü otomobil, önündeki elektrikli araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası Cengiz K.'nin "Küçük olduğu için çarptım. Büyük olsa çarpmazdım" diyerek kendini savunması 'pes' dedirtti.

Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda Nar Köprüsü üzerinde Cengiz K. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Zübeyde D.'nin kullandığı elektrikli araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Zübeyde D. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrikli otomobile çarptı, savunması duyanları şoke etti!

SÜRÜCÜDEN AKILALMAZ SAVUNMA

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Cengiz K.'nin "Araç küçük olduğu için çarptım. Büyük olsa çarpmazdım." ifadelerini kullanması duyanları şaşkına çevirdi. Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHMUT EKİNCİ

