Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan 500 bin konutluk TOKİ projesinde başvuru ve ödeme sürecine dair merak edilen başlıklar belli oldu. Dar gelirli vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmayı amaçlayan projede peşinat tutarı, aylık taksitler ve ödemelerin hangi tarihte başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir, ödemeler nereye yapılacak merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni bilgilerle birlikte ödeme planı, başvuru süreci ve teslimat tarihine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Peki, TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenir, ödemeler nereye yapılacak?

TOKİ YÜZDE 10 PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

500 bin sosyal konut projesine başvuran ve hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme süreci sözleşme aşamasında başlıyor. Yüzde 10 oranındaki peşinat sözleşme imzalandığı gün tahsil ediliyor.

Hak sahipleri, TOKİ’nin anlaşmalı olduğu bankalara giderek hem sözleşmelerini imzalıyor hem de peşinatı aynı anda yatırıyor. Peşinat ödemesi yapılmadan sözleşme tamamlanmadığı için bu süreç projeye girişin ilk adımı olarak kabul ediliyor.

TOKİ ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Peşinat ve aylık taksit ödemeleri TOKİ’nin yönlendirdiği bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, başvuru sonucunda hak sahibi olmaları halinde belirlenen banka şubesine giderek resmi sözleşmelerini imzalıyor.

Peşinat sözleşme imzalama aşamasında bankaya yatırılırken, sonraki taksitler yine aynı banka üzerinden düzenli olarak ödenecek. Tüm ödeme takibi bankalar tarafından yapılacağı için süreç hem güvenli hem de resmi kayıt altında ilerleyecek.

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahibi vatandaşların ilk taksit ödeme tarihi, sözleşmenin tamamlanmasından sonraki ay başlıyor. Sözleşme imzalandığı ay yalnızca peşinat yatırılıyor; taksit ödemeleri ise bir sonraki ay itibarıyla düzenli olarak tahsil edilmeye başlıyor.

Taksit tutarları belirli aralıklarla memur maaş artış oranına göre güncellenecek ve 240 ay vadeli ödeme sistemi kapsamında işlenecek.

