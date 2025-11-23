ABD’de kaydedilen son vaka, kuş gribiyle ilgili en karanlık senaryonun gerçeğe dönüşmesine neden oldu. Washington eyaletinde H5N5 kuş gribine yakalanan bir kişi hayatını kaybederek, virüsün insanlar arasında yol açtığı ilk ölüm olarak tarihe geçti.

ABD’nin Washington eyaletinde, bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen H5N5 kuş gribi ilk kez bir insanda tespit edildi.

Virüse yakalanan hasta hayatını kaybetti. Ölüm, H5N5’in dünya çapında insanda görülen ilk can kaybı olarak kayda geçti.

Washington Eyalet Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden kişinin ileri yaşta olduğunu ve altta yatan sağlık sorunlarına sahip olduğunu duyurdu. Ailenin mahremiyeti gerekçesiyle kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Hastanın evinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı sürüsü bulunduğu aktarıldı. Virüsün kaynağına ilişkin araştırmalar sürüyor.

H5N1’DEN SONRA H5N5!

Son bir buçuk yılda ABD’de doğrulanan yaklaşık 70 insan vakasının tamamı H5N1 türüyle ilişkilendirilmişti.

Washington’daki ölüm, H5N5’in ilk kez insana bulaştığını göstermesi açısından kritik bir dönüm noktası oldu.

Sağlık yetkilileri, genel halk için riskin düşük olduğunu açıkladı. Hastayla temas eden hiç kimsenin testinin pozitif çıkmadığı, insandan insana bulaşmaya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı duyuruldu.

Kuş gribi uzun yıllardır kuş popülasyonlarında görülse de son yıllarda memelilere daha sık bulaşması dikkat çekiyor. ABD Tarım Bakanlığı, 2024 yılında milyonlarca kuşu etkileyen virüs türlerinin bazı memelilere sıçradığını teyit etmişti.

CDC: 70 İNSAN ENFEKSİYONU DOĞRULANDI

ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), Washington'daki son vaka hariç ülkede bugüne kadar en az 70 insan enfeksiyonu doğruladığını açıkladı.

Vakaların çoğunun enfekte sığırlar, kanatlı çiftlikleri ya da itlaf sahalarıyla temas sonucu ortaya çıktığı kaydedildi.

ABC News’e göre, ABD’de görülen vakaların büyük çoğunluğu göz kızarıklığı ve ateş gibi hafif belirtilerle seyretti. Ancak bazı hastalarda ağır semptomlar gelişti. Ocak ayında altta yatan hastalıkları bulunan yaşlı bir kişi ülkedeki ilk kuş gribi kaynaklı ölüm olarak kayda geçmişti.

