MKE’nin yerli ve milli TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Karapınar’daki testlerde dronlara karşı gerçekleştirdiği 8 senaryonun tamamında yüzde 100 başarı sağladı ve 14 ülkeden gelen askeri heyet tarafından büyük beğeni topladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), günümüz harp sahasında artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ni, atışlı test gösterimi ile 14 ülkeye tanıttı.

Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleşen faaliyete; ABD, Fransa ve Polonya'nın yanı sıra Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden askeri ve diplomatik misyon temsilcilerinin arasında yer aldığı 30 kişilik heyet katılım sağladı.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, yabancı ülke temsilcilerine MKE TOLGA YHSS'nin teknik özelliklerine ilişkin yapılan sunumun ardından test atışlarına geçildi.

14 ülke seyretti, MKE TOLGA yüzde 100 isabetle vurdu! Yerli ve milli hava savunma sisteminde gurur

MKE TOLGA, HEDEFLERİ YİNE YÜZDE 100 BAŞARIYLA VURDU

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs/yerleşke savunması ve deniz platformu korumasına yönelik ‘etkin-basit-ucuz' yaklaşımıyla geliştirilen MKE TOLGA, ikinci test atış faaliyetinde 8 farklı senaryoda, saldırı gerçekleştiren düşman dronlarını bir kez daha yüzde 100 başarıyla imha etti.

‘Soft-kill' senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu, mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra ‘jammer' vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirildi.

‘Hard-kill' senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 mm, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm silah sistemleri ile belirlenen dron ve sabit kanatlı insansız hava araçları, yine MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile tam isabetle vuruldu.

Atış faaliyetinin başarıyla tamamlamasının ardından, yabancı ülke heyetleri MKE TOLGA'nın sistem bileşenlerini yakından inceledi. MKE Tolga YHSS'ne ilişkin Genel Müdür İlhami Keleş'e beğenilerini dile getiren heyet, sistemin faaliyetteki başarısından dolayı da tebriklerini iletti.

14 ülke seyretti, MKE TOLGA yüzde 100 isabetle vurdu! Yerli ve milli hava savunma sisteminde gurur

MKE TOLGA İLE MEHMETÇİĞE TAM KORUMA

MKE TOLGA, yerli mühimmat ailesiyle operasyonel bağımsızlık konusunda ülkemize ve güvenlik güçlerimize önemli avantaj sağlayacak. Günümüz şartları düşünülerek MKE mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, maliyet etkin özelliğiyle öne çıkıyor. MKE TOLGA, modüler tasarımı sayesinde sabit tesislere, mobil platformlara, zırhlı ya da zırhsız araçların yanı sıra deniz platformlarına da entegre edilebiliyor.

Dünyada artan dron tehditlerine karşı komple bir sistem çözümü sunan MKE Tolga YHSS, komuta kontrol merkezi aracılığıyla manuel, yarı otonom ve otonom olmak üzere 3 farklı modda başarıyla görev icra edebiliyor. Hepsi yerli ve milli imkanlarla MKE tarafından geliştirilen jammer, elektro-optik ve radarın yanı sıra 35 mm, 20mm, iki tip 12.7 mm silah sistemi ve bu silahlar için özel olarak geliştirilen parçacıklı mühimmat ile de hedefler bertaraf ediliyor.

14 ülke seyretti, MKE TOLGA yüzde 100 isabetle vurdu! Yerli ve milli hava savunma sisteminde gurur

MKE TOLGA KOMPLE BİR SİSTEM ÇÖZÜMÜ SUNUYOR

Dünyada özellikle artan dron tehditlerine karşı komple bir sistem çözümü sunan MKE Tolga hepsi yerli ve milli imkanlarla MKE tarafından geliştirilen; radar, elektro-optik sistem, komuta kontrol merkezi, jammer (Soft-Kill: Uzaktan kontrol edilen kablosuz dronları, sinyal ve frekans karıştırma yöntemi ile düşürmeye yarayan sistem), 35mm, 20mm ve 2 tip 12.7mm silah sistemi (Hard-Kill: Özellikle jammer ile düşürülemeyen fiber optik kablolar ile kontrol edilen dronları vurarak düşüren sistem). Bu silah sistemleri için özel geliştirilmiş istenilen zaman ve mesafede parçacıklara ayrılarak bir bulut katmanı oluşturan anti-dron mühimmatından oluşmaktadır.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası