Dünyanın dört bir yanında 'talep edilen güç'! MKE'nin Denizhan'ı ambargoyu kırdı, Pirana KİDA'sı tarih yazdı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumsal İletişim ve Protokol Müdürü Ufuk Evgin, MKE'nin savunma sanayinde çığır açan projeleriyle ilgili İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST’te Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

MKE'DEN DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERDE GÜÇLÜ YATIRIMLAR

Evgin, MKE’nin dünyanın en köklü ve tecrübeli savunma sanayi şirketlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin de bu alanda dünya çapında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çeken Evgin, MKE’nin sadece yurt içinde değil, dost ve müttefik ülkelerde de güçlü yatırımlar yaptığını belirtti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA TALEP EDİLEN TEKNOLOJİ

Bu kapsamda Polonya, Moğolistan, Kongo ve Azerbaycan’da kurulan fabrika tesisleriyle hem iş birliğinin hem de savunma sanayi ihracatının güçlendiğini ifade etti.

Evgin, bu anlaşmaları, "Dünyanın dört bir yanında, Avrupa'dan Asya'ya uzanan bir coğrafyada, teknoloji transferi konusunda Türkiye ve MKE'nin geldiği konum talep edilen bir konumdur" sözleriyle anlattı.

Ayrıca Evgin, savunma sanayindeki ihracatın en büyük kalemlerinden birinin, bu ülkelerde kurulan tesisler olduğunu anlattı.

DENİZHAN AMBARGOYU KIRDI

TEKNOFEST'te, MKE için kurulan özel alanda ayrıca "Denizhan Deniz Topu" hakkında konuşan Evgin, çarpıcı ifadelerde bulundu.

Evgin, "Denizhan çok önemli bir sistem, yıllarca deniz topu alanında yurt dışı ambargolara maruz kaldık. Bize ya satmak istemediler, ya da fahiş fiyatlar talep ettiler. Allah'a şükür ki, Denizhan Deniz Topu'muzu, üretme kabiliyetini kazandık. Şu ana kadar 5 tane Denizhan üretildi. Denizhan'larımızın hepsi, yerli ve milli gemilerimizin üzerinde muharebeye hazır halde bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Evgin, Denizhan'ın yurt dışında da ses getirdiğini belirterek, Endonezya ile ilk deniz topu ihracatı için sözleşme imzalandığını açıkladı.

PİRANA KİDA'DAN TARİHİ TATBİKAT

Son olarak kamikaze insansız deniz aracı Pirana KİDA hakkında bilgiler veren Evgin, ürünü en çok ön plana çıkaran özelliğin, radarlara yakalanmama kabiliyeti olduğunu söyledi.

Bu özelliğin KİDA'nın üretiminde kullanılan malzemelerden kaynaklandığı belirtildi.

Evgin, bu özelliğin, TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 ile yapılan müşterek tatbikatta Denizhan'ın TCG Anadolu'dan komuta edildiğini ve daha sonra Anadolu gemisinden kalkan Bayraktar TB3'ün belli bir menzilden sonra Pirana KİDA'nın kontrolünü aldığını, böylece menzilin daha da arttığını açıkladı. Bir sonraki aşamanın ise, uydudan kontrol olacağı belirtildi.

MKE, yalnızca bir üretici değil, aynı zamanda küresel güvenlik denkleminde ağırlığı artan bir teknoloji sağlayıcısı konumunda.

Denizhan ile yılların ambargosunu kıran, Pirana KİDA ile geleceğin savaş sahnesine hazırlanan MKE, Türkiye’nin savunma sanayinde nereden nereye geldiğinin en güçlü göstergelerinden biri.

MKE, bugün savunma sanayisinde “üretici” tanımının çok ötesine geçmiş durumda. Geliştirdiği teknolojiler Türkiye’yi savunma sanayinde oyun kurucu aktörlerden biri haline getiriyor.